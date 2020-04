V Prešove upravili hráčske zmluvy. Až na jednu výnimku

Spoločným menovateľom bola racionalizácia nákladov v klube.

PREŠOV. Vedenie hádzanárskeho klubu Tatran Prešov sa dohodlo s hráčmi na úprave zmluvných podmienok.

Na individuálne úpravy zmlúv pre zvyšok sezóny 2019/2020 a aj tú nasledujúcu pristúpili až na jednu výnimku všetci hráči mužstva.

Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu hádzanej (SZH) došlo k ukončeniu extraligy k 1. aprílu 2020.

Prešovský klub avizoval, že hráčom uhradí plnú mzdu za marec, v ktorom boli odohrané iba dva zápasy.

"Pre nás bolo dôležité podrobne zmapovať situáciu, v ktorej sme a aký vplyv na nás mali všetky opatrenia, ktoré vyústili do zrušenia sezóny. Tie naštrbili fungovanie pre budúcu sezónu. Takže všetci, vrátane našich obchodných partnerov, sme touto situáciou postihnutí. Zobrali sme si preto trochu viac času, aby sme si situáciu zhodnotili," uviedol generálny manažér klubu Miroslav Benický.

Úpravy kontraktov

Klub pristúpil k individuálnym úpravám kontraktov.

"Každý hráč je v inej pozícii, či už finančnej alebo z pohľadu jeho pozície v tíme. Preto sme to nemohli brať cez jednu šablónu. Hráčom sme individuálne predostreli návrh úpravy zmluvných podmienok, ako vieme riešiť výpadok v tejto sezóne. Spoločným menovateľom bola racionalizácia nákladov v klube. Kládli sme dôraz na to, aby sme zabezpečili plynulý chod športovej zložky nielen počas týchto mesiacov, keď bola zrušená táto sezóna, ale aj vyhliadkovo do ďalšieho ročníka."

Generálny manažér ocenil prístup hráčov, ktorí mali pochopenie pre tento krok vedenia.

"V najbližších dňoch uvidíme, ako sa situácia vyvinie s posledným hráčom, ktorý ostáva a v ktorého prípade dohoda nebola uzavretá. S nikým to neboli jednoduché rokovania, ale musím vyzdvihnúť chalanov za korektnosť a za to, že si uvedomili, v akej situácii sme všetci. Týka sa totiž celej spoločnosti a aj ľudí, ktorí v dnešnej dobe prichádzajú o prácu," zdôraznil Benický.