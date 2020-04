Poslanci kritizovali podpis na zmluve bez finančného krytia. Schválili úver

Malaga: Máme to dodatočne odsúhlasiť? Turčanová: Nevidím problém.

28. apr 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Posledné mestské zastupiteľstvo v Prešove malo búrlivú diskusiu pri schvaľovaní štvormiliónového úveru.

Ten má ísť predovšetkým na dofinancovanie opravy Jarkovej ulice, kde kritizovali viacerí poslanci aj podpísanie zákazky ešte pred schválením finančného krytia.

Pri hlasovaní neboli všetky kluby jednotné.

Na opravu za 3,6 milióna potrebuje mesto úver

Poslanci sa na stredajšom zasadnutí napokon nezaoberali zmenou rozpočtu.

Materiál dal stiahnuť viceprimátor Vladimír Feľbaba (OĽaNO) s tým, aby sa k nemu zastupiteľstvo vrátilo, keď bude k dispozícii presnejšia prognóza na znížený príjem z podielových daní.

V rokovaní však ostalo prijatie štvormiliónového úveru, ktorý viacerí poslanci kritizovali.

Z neho sa plánuje čerpať na opravu Jarkovej ulice až 3,3 milióna eur a ďalšie peniaze z úveru sa majú využiť pre ďalšie už rozpracované investičné aktivity.

Oprava Jarkovej ulice za 3,6 milióna eur s DPH bola už podpísaná pred zasadnutím zastupiteľstva, kde schvaľovali prijatie úveru pre mesto Prešov.

Zvyšných 300-tisíc už mesto malo vyčlenené v rozpočte pre rok 2020.

Väčšina klubu hlasovala inak ako predseda

„Podpíše sa zmluva, nemáme na to finančné krytie a teraz to máme ako poslanci dodatočne schvaľovať? Nie je to správne a je to porušenie finančnej disciplíny,“ povedal Ľudovít Malaga (Smer-SD), ktorý žiadal postupnosť realizácie začatých investícií a kritizoval aj prijatie úveru v ťažkých časoch.

Podľa hlavného kontrolóra to bolo v poriadku.

„Schválili ste rozpočet a plán investičnej výstavby. V rozpočte na Jarkovú ulicu je v roku 2020 vyčlenených 300-tisíc eur a následne je tam v uznesení uvedené, že v ďalšom období sa to bude uhrádzať z prebytku bežného rozpočtu z rezervného fondu a z iných zdrojov,“ povedal hlavný kontrolór mesta Prešov Martin Brilla, podľa ktorého úver mesto finančne zvládne.

Ku kritike sa pripojil aj kolega z poslaneckého klubu Miroslav Benko (Smer-SD), ktorý nebol proti oprave Jarkovej, ale voči úveru.

„Ja tento materiál nepodporím z jednoduchého dôvodu. Vidíme, aká je situácia – škrtá sa, škrtá sa, škrtá sa. Rozumiem tomu a ťažko odhadnúť, koľko bude Prešov v mínuse. Na druhej strane ideme zobrať štvormiliónový úver na dve stavby - Jarkovú a zimný štadión. My sme tu na to, aby sme pozerali, čo koľko stojí a koľko peňazí sa kde dáva. Som presvedčený, že malo byť finančné krytie. Je to vážne zlý krok,“ povedal Benko.