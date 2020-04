Vrátil sa do karanténneho strediska. Z repatrianta sa stal dobrovoľník

Giraltovčan Vladimír Maďorán pomáha vo Vranove.

30. apr 2020 o 0:00 Martina Cigľárová

VRANOV NAD TOPĽOU/GIRALTOVCE. Giraltovčan Vladimír Maďorán (29) sa z jedného karanténneho strediska pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia v čase šírenia Covid-19 zakrátko vrátil do ďalšieho.

V Gabčíkove bol ako repatriant, po mesiaci je vo Vranove nad Topľou už ako dobrovoľník. Spolupracuje so záchrannými zložkami a pomáha ľuďom.

Vrátil sa z Belgicka

Cesta Vladimíra z Giraltoviec (okres Svidník) k práci dobrovoľníka sa začala celkom na opačnom konci.

Po odchode z práce v Belgicku sa 18. marca nedostal domov, ale dobrovoľne odišiel do karanténneho strediska Gabčíkovo.

Tam mu už na šiesty deň testom zisťovali prítomnosť Covid-19.

Ako jeden z mála ľudí sa na pobyt v zariadení nesťažoval a je doteraz vďačný za všetky dni, ktoré tam strávil.

„Bol som tam veľmi spokojný s personálom, stravou a ubytovaním. Týmto chcem vyvrátiť všetky fámy o nedôstojnom ubytovaní, katastrofálnych podmienkach a zlom prístupe personálu, SBS služieb a v neposlednom rade príslušníkov polície. Robia tam všetko, čo je v ich silách a v rámci možností,“ povedal Vladimír Maďorán, ktorý momentálne pôsobí ako dobrovoľník vo Vranove nad Topľou, ktoré je jedným z karanténnych centier Prešovského kraja.

Keď mal ako repatriant v Gabčíkove po testovaní negatívny výsledok, na pár dní sa v rámci svojej karantény vrátil do rodných Giraltoviec.

Po čase strávenom doma prišiel s radikálnym rozhodnutím – ísť späť do karanténneho zariadenia ako dobrovoľník.

Na opačnom brehu

Snaha pomáhať iným v ňom driemala dlhší čas.

„Nikdy som síce neinklinoval k dobrovoľníctvu po praktickej stránke môjho života, ale vždy som si vedel predstaviť, že by som odišiel niekam do hocijakej krajiny sveta, kde by moju pomoc uvítali. U nás sa situácia vyvinula tak, že sa hranice pozatvárali a ja som nechcel sedieť doma na zadku len tak, preto som sa vydal touto cestou,“ vraví o sebe Maďorán.

K dobrovoľníckej práci sa podľa vlastných slov dostal na základe vlastného vnútorného presvedčenia a snahy pomôcť prekonať túto situáciu.