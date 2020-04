Prešovská župa už masívnejšie testuje v zariadeniach sociálnych služieb

V Batizovciach je v izolácii deväť klientov.

30. apr 2020 o 9:09 TASR

PREŠOV. V zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa spustilo masívnejšie testovanie.

K indikovaným prípadom pribúdajú preventívne odbery vzoriek na nový koronavírus u prijímateľov i zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi, informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Testovanie prijímateľov sa realizuje od prepuknutia ochorenia Covid-19 v ZSS priebežne, na základe indikácie lekára v prípade, že prijímateľ má zvýšenú telesnú teplotu, či iné príznaky a testovaní sú i prijímatelia, ktorí sa vracajú z hospitalizácie.

Po Sabinove a Brezovičke príde na rad Legnava

"V závere uplynulého týždňa v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou, ktorej zakladateľom je PSK, sme preventívne otestovali prijímateľov v zariadeniach v Sabinove a Brezovičke a pripravujeme odbery aj v Legnave. Už skôr bol pretestovaný Domov pre seniorov v Starej Ľubovni. Aktuálne v spolupráci so spoločnosťou Medirex sa koná PCR testovanie zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Spolu v našich 25 zariadeniach sociálnych služieb takto pretestujeme 271 zamestnancov," informoval predseda PSK Milan Majerský (KDH).

Krajská samospráva zabezpečila v piatich ZSS odberné miesta.

Kde už robili odbery

V utorok boli odbery vo Svidníku, Humennom a Kežmarku a pretestovaných bolo 142 zamestnancov 19 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti župy.

V stredu boli vykonané odbery u ďalších 129 zamestnancov zvyšných šiestich sociálnych zariadení kraja v spádovej oblasti Prešov a Spišské Podhradie.

"Veríme, že výsledky budú negatívne. Ak by to malo byť inak, testovaním prejdú všetci klienti, prípadne zamestnanci a ohrozené skupiny, ktoré sa mohli dostať do styku s nákazou. Na krízové situácie sme pripravení, v každom zo zariadení máme vytvorené izolačné priestory, takzvané Covid centrá a vyškolený personál," uviedol vedúci odboru sociálnych vecí Úradu PSK Pavel Slaninka.

Situácia v Batizovciach

Prešovský kraj zabezpečil masívnejšie testovanie po prípade v Centre sociálnych služieb v Batizovciach, kde je ešte v týchto dňoch izolovaných deväť pozitívnych klientov.

Súvisiaci článok Po testovaní v Batizovciach nové prípady nepribudli Čítajte

PSK už vtedy apeloval na celoplošné a hlavne na včasné testovanie tak klientov, ako i prijímateľov sociálnych služieb.

"Chápeme, že sa nedá testovať všetkých naraz a plošne vzhľadom na kapacity odberových miest i laboratórií. Záleží nám však na reálnom pohľade na zdravotný stav klientov a predchádzaniu ohnísk nákazy. Vítame všetky spôsoby vrátane pomoci súkromných spoločností, donorov i štátu, ktorí nám umožnia pravidelné odoberanie vzoriek," dodal Majerský.