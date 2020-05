Padnutú rampu na Šváboch odstránili. Poslanci žiadajú opraviť aj vedľajšie schodisko

PREŠOV. Koncom januára sa na prešovskom sídlisku Šváby zrútila bezbariérová rampa, ktorá bola koncom apríla už odstránená.

Poslanci z miestnej časti žiadajú, aby sa vyriešilo aj vedľajšie schodisko.

Postavia novú rampu

Veľká časť bezbariérovej plošiny v areáli nákupného strediska na Švábskej ulici sa zrútila 23. januára 2020 krátko pred pol šiestou večer.

Hlavnou príčinou zrútenia oceľového zábradlia na bezbariérovej rampe bolo nedostatočné kotvenie oceľových platničiek do betónu, teda konštrukčná chyba.

Mesto sa pustilo do riešenia havarijného stavu.

Koncom apríla sa začalo s búraním starej rampy a nová by sa mala postaviť podľa zmluvy do troch mesiacov.

Celkové náklady na výstavbu predstavujú 91 743,06 eura vrátane DPH.

Poslanci žiadajú opraviť aj vedľajšie schodisko

Poslanci z miestnej mestskej časti však poukazujú na to, že potrebné je opraviť aj vedľajšie schodisko, ktoré je technologicky riešené veľmi podobne.

„My budeme tlačiť na to, aby sme sa pozreli aj na to vedľajšie schodisko a aby bezpečnosť bola zachovaná. Paradoxne to schodisko bolo opravované v rámci údržby, ale iba vonkajšia časť. Nebolo však robené nosné ukotvenie, ktoré je podobné ako na spadnutej rampe. Tlačíme na to, aby sme v ďalšej etape a čo najskôr dospeli k oprave aj tohto schodisko. Považujeme jeho stav za havarijný,“ povedal Peter Krajňák (Most-Híd)

Podľa neho sa schodisko využíva ešte častejšie ako samotná rampa.

Preto budú žiadať mesto, aby ho opravili taktiež čo najskôr.

Intenzita vyťaženia je ešte väčšia ako je na rampe. Budú žiadať mesto

„Ja som bol s kolegami pri prvej obhliadke statika. On tvrdil, že ten stav je lepší a nehrozí momentálne pád. Napriek tomu to má takmer štyridsať rokov a je dobré byť opatrný,“ myslí si Krajňák.

Ako dodal, liatinové zábradlie v okolí PKO má byť v poriadku a opraviť žiadajú zábradlie a schodisko pri potravinách.