Primátorka Prešova chce zastaviť rabovanie kontajnerov, inšpirovala sa v Prahe

Zamykanie má byť čoskoro realitou.

3. máj 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. V Prešove by sa čoskoro mohla zaviesť stopka pre rabovačov kontajnerov.

Zabrániť sa má šíreniu nákazy a odstránil by sa tak aj problém so znečistenými priestormi pri stojiskách so zbernými nádobami.

Primátorka vysvetlila, ako by celoplošné uzamykanie kontajnerov mohlo vyzerať v Prešove, kedy a kde by sa mohlo zaviesť ako prvé a kto by to mohol zaplatiť.

Problémy s vyberačmi

Primátorka Andrea Turčanová (KDH) nápad s uzamykateľnými kontajnermi na sídliskách predstavila v apríli spolu s ďalšími opatreniami v súvislosti s pandémiou.

„Ďalším opatrením je, že chceme vo veľmi krátkom čase uzamknúť všetky kontajnery na odpad. Zamedzili by sme tak prehrabávaniu sa v odpadkoch a ďalšiemu možnému šíreniu nákazy,“ povedala vtedy Turčanová.

Aj keď v Prešove sa už aktuálne nachádzajú aj stojiská, ktoré sú uzamykateľné, väčšina kontajnerových stojísk je na sídliskách voľne prístupná.

Prešovčania sa však sťažujú na povyhadzovaný odpad v okolí kontajnerov, ktorí väčšinou ostáva po niektorých vyberačoch.

Preto mnohí žiadajú, aby mesto zabezpečilo uzamykateľné stojiská.

Realizácia uzamykateľných priestorov je však finančne náročná.

Inšpiráciu našla primátorka v Prahe

Andrea Turčanová však predstavila spôsob, ako by sa uzamykanie kontajnerov mohlo diať na celom území mesta v pomerne krátkom časovom horizonte.