Peter Debnár sa vrátil k hudbe. Cez projekt Crystalist

PREŠOV. Peter Debnár sa po rozpade jeho domovskej kapely Raindown autorsky stiahol z hudobnej scény na dlhých sedem rokov.

V týchto dňoch sa hlási o slovo so svojim producentským projektom Crystalist.

Priaznivci spevákovej predošlej kapely okamžite spoznajú jeho nezameniteľný hlas či charakteristický skladateľský rukopis.

Svoj nový projekt obohatil výrazne o elektroniku, ku ktorej v posledných rokoch silno inklinuje a nebojí sa primiešať atmosféru 80. rokov.

Crystalist je výsledkom muzikantskej túžby po dlhoročnom blackoute tvoriť novú hudbu s tým rozdielom, že nejde o kapelu, ale projekt, ktorý ponúkne featuringy s pestrou škálou hostí.

Ocitol sa opäť na začiatku a ponúka singel Like a Rolling Stone, v ktorom sa k nemu pridala Katarína Knechtová.

Cesta od hudby a späť

„Keď sa ukončila etapa deviatich rokov pôsobenia v kapele Raindown, premýšľal som nad tým, či má pre mňa ešte význam tvoriť hudbu. Vynaložil som za tých skoro desať rokov v kapele veľa energie, aby to fungovalo, ale niekedy sa veci nedajú robiť nasilu. V určitom momente sa mi začal meniť život, zažil som rôzne neľahké životné situácie a spolu s tým sa mi zmenili aj priority. Začal som sa sústrediť na prácu, skúšal som rôzne podnikateľské projekty, veľa som za prácou cestoval, založil som si rodinu a na veľmi dlhý čas som prestal počúvať hudbu úplne. Potreboval som byť sám so sebou, bez hudby alebo rádia, venovať sa rodine. Z času na čas som mal samozrejme aj momenty, keď som niečo skomponoval, ale skončilo to v archíve,“ hovorí Peter.

Cesta späť k hudbe sa začala vcelku originálne.

„Bol som na ceste domov a prechádzal som cez diaľničný tunel pri Levoči. Prišiel mi na myseľ beat a melódia slohy, a už v tuneli Branisko som mal refrén. Hneď som si to nahral do telefónu, skvelý výmysel ten bluetooth v aute. Nazval som ten nápad Levoča, čo bol pracovný názov pre Like a Rolling Stone... a bolo to! Pre mňa veľmi silný moment a rozhodol som sa pustiť sa opäť do tvorby naplno. Bolo to v lete 2018. Začal som sa opäť venovať komponovaniu, produkcii a zvuku. Veľmi som sa z toho tešil a začal som namiesto komponovania na gitare, používať midi klaviatúru, pad, softvérové inštrumenty a bicie. Bol to pre mňa neuveriteľný relax a odbúravanie stresu z práce."

Od nápadu bolo k výsledku ešte dosť práce.

„Čo som na niektorých nahrávkach nemal, boli vokálne linky. Napadlo mi preto osloviť Katarínu Knechtovú, ktorá bola u nás doma na návšteve, či by mi vedela vymyslieť vokály, ak by sa jej demá páčili a hneď na druhý deň mi poslala naspievané dve demá. Oslovil som Martina Dancáka z kapely Elevenhill, ktorý mi napísal texty, Michala Lorinca, s ktorým sme doprodukovali bicie nástroje a spracovali rôzne synthy. Veľmi ma to potešilo.“

Nie kapela, projekt

Postupne premýšľal nad konceptom, pretože nechcel klasickú kapelu.

Už skôr sa venoval produkcii a celkovej tvorbe od textu cez komponovanie a mixáž len vo vlastnej réžii.

Teraz ho láka skôr spolupráca s rôznymi spevákmi, ktorých by na pripravovanom albume chcel mať.

„Crystalist je projekt založený na radosti z hudby, otvorenosti, chuti experimentovať. Oslovujem postupne spevákov, ktorí by sa chceli podieľať na ďalších skladbách úplne slobodne, bez nadiktovaných liniek. Celé to je o radosti z hudby. Niečo podobné začalo vznikať už po ukončení Raindownu. Bol to skúšobný projekt Astroriders s Janym Pastirčákom, s ktorým sme hrávali v kapele, ale bola to veľmi krátka etapa môjho muzikantského života a odišlo to dostratena.“

Ocitol sa opäť na začiatku

„Kapela Raindown mala veľký potenciál. Zažila neuveriteľný štart a máloktorá začínajúca kapela dnes môže povedať, že odohrala ako hosť tri veľké turné s top slovenskými interpretmi, otočila veľa festivalov, klubových koncertov a pozrela sa aj za hranice Slovenska. Za veľmi krátky čas sme začali veľa hrávať, nabrali množstvo informácií, ponúkli sme tri albumy, spolupracovali sme s inými slovenskými kapelami na rôznych projektoch, albumoch, ale neustáli sme to,“ priznáva Peter Debnár.

Dnes je opäť na začiatku a má úplne rovnaký pocit, ako keď prichádzal na scénu začiatkom milénia.

„Za všetkým, čo bolo, som urobil hrubú čiaru. Musel som si odpustiť veľa svojich chýb, ktoré som urobil a aký som bol. Idem úplne odznova, cítim sa úplne rovnako, ako keď som v roku 2000 prišiel nato, že zrejme viem zaspievať, skomponovať pesničku, nahrať ju a už sa neviem dočkať, kedy to niekomu predstavím.“

Kým sa Crystalist postavia na pódium, prejde ešte nejaký čas. Momentálne sa Peter sústredí nato, aby vychádzali ďalšie single.

Rozpracovaných má deväť skladieb a ďalšie nápady v zásuvke. Všetko bude v digitálnej distribúcii a môže to vyústiť do EP.