Komorný koncert v dedinskom poli zaujal na internete desaťtisíce ľudí

Organizátora spomienky na Jána a Martinu prísne obmedzenia neodradili.

5. máj 2020 o 0:00 Michal Frank

GREGOROVCE. Pole na kopci nad dedinským futbalovým ihriskom.

Na poli sú dvaja hudobníci. Jozef Lupták s violončelom a Dalibor Kocian s vibrafónom.

Miestny moderátor Valér Ondrej uvedie ich netradičný koncert, ktorý online v nedeľu podvečer pozerajú tisíce ľudí cez internetový live stream.

Celkovo mu namerali viac ako 70-tisíc pozretí.

Nad umelcami čnie výtvarná inštalácia Michala Kačmára s nápisom „Sme v tom spolu.“

Nápis má v sebe viacero symbolík, vrátane aktuálnej situácie, v ktorej sa Slovensko ocitlo.

Takto to vyzeralo v Gregorovciach (okres Prešov), kde sa aj tento rok pripomínala nikdy neuskutočnená svadba zavraždených mladých ľudí, novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, pochádzajúcej z tejto obce.

Sloboda slova

Dátum koncertu navyše vyšiel na medzinárodný deň slobody tlače.

„To je náhoda. Mali mať pôvodne svadbu 5. mája a my tento koncert robievame v nedeľu, cez víkend, v danom termíne. No v tom, že to tak vyšlo, je silná symbolika a je dôležité stále zdôrazňovať, prečo vlastne oni dvaja zomreli,“ povedal pre Korzár Michal Kaščák, organizátor spomienkového podujatia.

Išlo síce o náhodu, ale symbolickú.

„Zároveň by som ešte chcel povedať, že sloboda tlače je často používaná ako všeobecný termín. Ľudia, ktorí písali a stále píšu negatívne a nenávistné komentáre k tejto tragédii, ktorá sa odohrala, to môžu robiť iba vďaka tomu, že existuje sloboda prejavu, sloboda tlače, sloboda ako taká. To sú veci, za ktoré bojoval Ján Kuciak,“ poznamenal Kaščák.

Na tradičnom mieste

Koncert, ktorý sa konal z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu bez účasti divákov, mohli organizátori prenášať aj z nejakého štúdia či skúšobne.

Napriek tomu sa rozhodli prísť opäť priamo do Gregoroviec.

„Mne pripadá, že aspoň to malé minimum, ktoré my môžeme urobiť, je napríklad to, že sem dorazíme,“ nezaváhal.

„Mne je veľmi ľúto, že sa nemôžeme stretávať naživo, lebo nie som veľkým fanúšikom online verzií koncertov. Neviem sa dočkať, kedy budú znova možné tie živé. Keď nie je možné naozaj, tak aspoň takto. Plus si myslím, že je dôležité vyraziť na miesto, ktoré je s príbehom Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka spojené. Pochádzala odtiaľto Martina ako nevesta a tieto koncerty sa robia na výročie neuskutočnenej svadby.“

Umelci v poli na kopci

Koncert bol netypický aj pre samotných umelcov.

Sami v poli, s rúškom, to nie je typické prostredie.