Skautská vodkyňa: Vydržíme aj bez elektriny, ale nehanbíme sa vytiahnuť GPS

Deti učí spoločenskej zodpovednosti.

17. máj 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Veľa aktivít v prírode, pomoc druhým, učenie sa rôznym zručnostiam. Skauting je voľnočasovou aktivitou s presahom do celej spoločnosti. Vodkyňa 7. zboru Slanských vlkov Prešov MIRIAM SORGEROVÁ vysvetľuje, že hoci už najmenšie deti učia ako založiť oheň, skauting nie je len o tom. Je aj o spoločenskej zodpovednosti, o nezištnej pomoci, tam, kde je potrebná či o aktívnom občianstve. „Deti sú rovnaké ako pred dvadsiatimi rokmi, rozdiel je len v tom, že majú oveľa viac možností ako tráviť svoj voľný čas," hovorí.

Najväčšie klišé, aké sa spája so skautmi a neskauti mu veria, je, že so skautom by prežili v lese, že založí oheň z čohokoľvek, vie uviazať dvadsať druhov uzlov a „loví bobríkov". Je niečo z toho vôbec pravda?

- Mnohí si ako skauta predstavia Beara Grillsa ako vytiahne na dobrodružstvo známu celebritu, jedia hnusné chrobáky a vystavujú sa extrémnym podmienkam. Je pravda, že založiť oheň učíme už najmenšie vĺča (deti vo veku od 6 do 11 rokov) a poniektorým drobcom to ide lepšie ako starším skautom. Áno, učíme sa aj viazať uzly, ale vždy im vysvetlíme, v akej situácii sa nám môžu zísť. „Lovenie“ bobríkov je už trošku klišé, je to len jeden z voľných programových modulov, celkový skautský program je oveľa pestrejší.

Aká je skautská hierarchia?

- Základom skautskej hierarchie je družina, ktorá má spravidla okolo 6 členov a „šéfuje“ jej radca, ktorý je obvykle len o pár rokov starší. Niekoľko družín tvorí oddiel, viac oddielov sa spája do zboru. Zbory zastrešuje oblasť a nad tým je národná úroveň.

Charakteristickým označením skautov u nás aj na celom svete je skautská rovnošata. Jej hlavnou súčasťou je skautská košeľa a šatka farebne odlíšená podľa vekovej kategórie. Rovnošaty sa zdajú byť rovnaké, ale líšia sa v závislosti od toho, do akého zboru skaut patrí, aké výzvy a odborky plní, alebo podľa toho, akú zastáva funkciu.

V akom je dnes vôbec stave skauting na východe? Kedy boli jeho „zlaté časy“?

- Skauting na východe je rovnaký ako na západe. Všetci sa radi bavíme, zažívame dobrodružstvo, pomáhame iným. Východné Slovensko zastrešujú dve skautské oblasti – Podtatranská a Východoslovenská skautská oblasť, na východe je registrovaných okolo 1 700 skautov. Konkrétne v Prešove aktívne fungujú 4 skautské zbory. Zlaté časy si užívame stále, skauting je nadčasový.

No skauting má vo svojej histórii aj roky, keď bolo jeho fungovanie zakazované.