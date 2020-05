Najchudobnejším deťom ukazujú cestu k vzdelaniu a budúcnosti

Online mentorom môže byť ten, kto chce pomáhať a nemá predsudky.

16. máj 2020 o 0:00 Simona Gálová

Rodená Prešovčanka si po doktorandskom štúdiu namiesto kariéry vybrala dobrovoľníctvo vo Veľkej Británii. Tam sa VERONIKA POKLEMBOVÁ stretla so životnými príbehmi a chudobou utečencov či cudzincov, ktorí potrebovali aj jej pomoc. Táto skúsenosť ju ovplyvnila natoľko, že sa komunitnej práci venuje dodnes. Cez učenie v základnej škole v Dlhej Lúke (okres Bardejov) sa dostala do neziskovej organizácie ETP Slovensko, v ktorej je od januára riaditeľkou. Práve ETP vo svojich komunitných centrách na východe Slovenska ponúka mladým šancu na lepšie vzdelanie. Aký vplyv majú na deti z vylúčených komunít komunitné centrá a mentori? Podľa riaditeľky Poklembovej prináša mentoring pozitívne príbehy detí, ktoré majú možnosť posúvať sa v živote ďalej.

Kde začala vaša skúsenosť s komunitnou prácou?

- Po doktorandskom štúdiu som odišla na rok do Birminghamu ako dobrovoľníčka. Pracovala som v dvoch projektoch, ktoré sa týkali inklúzie utečencov, ale aj iných cudzincov, ktorí pochádzali z rôznych krajín Európskej únie. Trikrát do týždňa som chodila do komunitného centra v okrajovej štvrti mesta. Okrem toho som chodila aj na miestne základné školy, ktoré boli tiež v chudobnejších štvrtiach mesta, kde sme vytvárali školské záhrady a učili sme deti zdravému životnému štýlu.

Prečo ste sa tam rozhodli ísť?

- Mala som pocit, že po rokoch doktorandského štúdia, kde som sa intenzívne venovala dátam, teórii a výskumu, som chcela robiť niečo konkrétne. Veľmi som chcela pomôcť ľuďom v nejakej komunite a tiež som si chcela vyskúšať žiť dlhšie obdobie v zahraničí. Tento dobrovoľnícky rok spojil všetky tieto aspekty, ktoré ma nakoniec priviedli k tomu, že som sa komunitnej práci venovala aj po návrate na Slovensko.

Viete porovnať formu chudoby, s ktorou ste sa stretli v zahraničí a u nás?

- Do komunitného centra v Anglicku, v ktorom som pôsobila, chodili väčšinou ľudia, ktorí čakali, či dostanú azyl, alebo nie. V tej dobe nemali reálnu možnosť legálne pracovať, čiže mnohí na tom neboli finančne najlepšie. Od dobrovoľníkov a pracovníkov v komunitnom centre potrebovali pomoc, aby sa naučili jazyk. Prichádzali kvôli poradenstvu v azylovom procese či kvôli pomoci pri vstupe na pracovný trh. Okrem toho sa v priebehu toho roka, keď som tam bola, rozbehol aj projekt piatkovej komunitnej kaviarne, kam mohli klienti prichádzať, aby sa stretli so známymi alebo spoznali nových ľudí. Mali sme aj kurz varenia s talianskymi šéfkuchármi a popritom sme tvorili knihu receptov od našich klientov z celého sveta.

Nové začiatky pre nich neboli vôbec ľahké. Mnohokrát boli títo ľudia vo svojich krajinách úspešnými, no v cudzej krajine museli začať od nuly. Chudoba alebo strádanie u nich bolo spôsobené aktuálnou situáciou, ktorá sa ale dá zmeniť. Vo vylúčených komunitách sa často stretávame s ľuďmi, ktorí dlhodobo žijú v generačnej chudobe. Nie je to len aktuálna situácia, ktorá sa dá z mesiaca na mesiac zmeniť. Dá sa to postupne, ale vyžaduje to veľa nasadenia a podpory. Takéto komunity nie sú len u nás, ale aj v zahraničí.

Presah do komunity

Ako vás ovplyvnila táto skúsenosť?

- Začalo sa tým meniť celé smerovanie mojej kariéry. Uvedomila som si, že téma podpory a rozvoja komunít ma vždy zaujímala a začala som hľadať, kam ďalej. Veľmi som chcela pôsobiť na východe Slovenska, a preto som sa zapojila do projektu Teach For Slovakia, cez ktorý som som sa dostala do Dlhej Lúky v okrese Bardejov. Cez učenie v škole som mohla lepšie spoznať miestnu komunitu a taktiež cez životné situácie žiakov aj ich rodín vnímať kontext generačnej chudoby, jej príčiny aj dôsledky. Z akých pomerov pochádzali deti, ktoré ste učili? Súvisiaci článok Pomáha Rómom s prácou: Kríza sa najviac dotkne najzraniteľnejších Čítajte - Mala som menšiu triedu, trinásť žiakov, v ktorej boli deti z majority, deti z osady či deti z profesionálnych rodín. Ako ste k tomu prispôsobovali spôsob výuky? - Snažila som sa si ten spoločný čas nejako rozumne rozdeliť. Musela som si plán nastaviť tak, aby sa každý žiak v rámci svojich možností vedel posúvať. Tým, ktorí potrebovali špeciálnu podporu, som sa snažila venovať individuálne po škole doučovaním. Mala som aj žiačku, ktorá výrazne zaostávala za ostatkom triedy. V tomto prípade som sa jej vo voľnom čase snažila venovať ešte viac. Na škole ste boli dva roky. Podarilo sa vám niečo zmeniť? - S kolegyňou sa nám podarilo vytvoriť čitáreň, ktorá dodnes slúži na prečítanie či požičanie si kvalitných kníh. Chceli sme, aby to bolo miesto, kde sa stretáva komunita pri čítaní, ale aj pri iných udalostiach. Na začiatku projektu bol benefičný beh, na ktorý prišli celé rodiny aj kolegovia. Týmto spôsobom sme si vybehali grant a sen o čitárni sa mohol začať plniť. Otec jednej žiačky vyrobil skrine, babka inej žiačky ušila poťah na gauč. Dostali sme darom viacero kníh, veľa sme ich nakúpili. Každý mesiac sme aspoň raz mali spoločnú čitateľskú akciu pre deti z prvého aj druhého stupňa. Pozvali sme zaujímavých hostí do školy, robili sme kvízy, čitateľskú súťaž o titul Knižného Supermana. Nechceli sme robiť veci iba pre nejaký hmatateľný výsledok - mať knihy v poličkách. Skôr sme sa snažili, aby to, čo v škole spravíme, malo presah do komunity. Dostať druhú šancu Po odchode zo školy ste nastúpili do projektu druhošancového vzdelávania na Luniku IX. V čom spočíval tento projekt? - V štyroch komunitných centrách neziskovej organizácie ETP sme sa venovali možnosti vzdelávania tínedžerov a mladých dospelých cez program druhej šance. Títo mladí pochádzali z Lunika IX, z Rankoviec, Podsadku a Veľkej Idy. Vo väčšine nemali dokončené základné alebo stredoškolské vzdelanie. Projektom získali druhú šancu, ako si vzdelanie dokončiť a neskôr si nájsť aj lepšie uplatnenie na trhu práce. Ako ste ľudí v teréne motivovali, aby si vzdelávanie dokončili? Súvisiaci článok Učiteľ z rómskej Lomničky: Chýbajú pozitívne vzory, to neveští deťom dobrú budúcnosť Čítajte - Prvé dva mesiace som veľa času trávila návštevami rodín, v ktorých som vysvetľovala zmysel a cieľ projektu. Z pôvodného väčšieho počtu záujemcov tí najodhodlanejší vyplnili prihlášky a pripravovali sa na začiatok školského roka. Tí, ktorí chceli ísť na stredné školy, išli aj na prijímacie skúšky. Dôležitejšie ako motivácia pri vstupe do projektu bolo, aby si motiváciu udržali počas celého školského roka. Pre každého, kto sa dlhšie nevzdelával a nemal návyk na učenie, si musel nájsť systém a vytrvať. Veľmi pomohlo, že v tom neboli sami. Stretávali sa pravidelne s ďalšími mladými ľuďmi z komunitného centra, ktorí prežívali to isté, a tak sa navzájom motivovali. Dokázali motivovať aj ďalších ľudí z komunity? - Niektorých určite áno. Iní si povedia, že im v ich konkrétnej situácii vzdelanie neuľahčí pohyb na trhu práce. Niektorí majú napríklad rodiny a musia sa rozhodnúť, či budú chodiť do práce a živiť rodinu, alebo si dokončia školu. To sa častokrát nedá skĺbiť, a preto sa rozhodnú pracovať. Potom sú tu individuálne prípady. Jedno dievča z Lunika IX si chcelo dorobiť školu, ale kvôli chýbajúcim dokumentom ju neprijali. S tým majú problém aj starší uchádzači o štúdium, ktorí musia pri prijatí predložiť vysvedčenia, ktoré sa im nepodarí dohľadať. Vo väčšine prípadov namotivovali mladí mladých, pretože videli, že sa to dá zvládnuť a rozhodli sa pridať. Napríklad skupina mladých z Lunika IX je aktívna dodnes. Medzičasom sa rozrástla o ďalších členov. Spoločne napríklad založili kapelu, pomáhajú v komunitnom centre s mladšími deťmi, tvoria miestne noviny, zorganizovali vianočný bazár. Prečo majú deti z vylúčeného prostredia menšiu šancu dokončiť základnú školu? - Bohužiaľ, pri dnešnom nastavení systému deti z najchudobnejšieho prostredia skončia povinnú školskú dochádzku ešte pred deviatym ročníkom. Do školy často prichádzajú nepripravené, pretože neabsolvovali predškolskú prípravu a domáce prostredie podporuje u nich iné kompetencie ako tie, ktoré vyžaduje náš školský systém od žiaka pri vstupe do prvého ročníka. Ide o slovenčinu ako materinský jazyk, učenie sa memorovaním, návyky na učenie sa. Už pri nástupe do základnej školy tak výrazne zaostávajú za svojimi rovesníkmi. Ak deti začínajú nultým ročníkom, započítava sa im tento rok do desiatich rokov povinnej školskej dochádzky. Stačí, keď počas štúdia na základnej škole raz prepadnú a do deviateho ročníka sa ani nedostanú. Potom nemajú šancu dostať sa na kvalitné stredné školy. Dať svoj čas a pozornosť Ako môže deťom v tejto situácii pomôcť mentoring v komunitných centrách? - V komunitných centrách a školských kluboch využívame Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania. Názov znie komplikovane, ale v skratke ide o rozvíjanie poznávacích schopností, koncentrácie či pozornosti detí. Toto učenie funguje každý školský deň, keď sa dve hodiny venujeme vzdelávaniu kombinovanému s hrami. Deti si zlepšujú priestorovú orientáciu, čítanie s porozumením, rozvíjajú slovnú zásobu, ale aj emocionálnu inteligenciu. Ukázalo sa, že tieto aktivity majú veľký význam. Deväťdesiat percent žiakov, ktorí navštevovali toto vyučovanie, postúpilo do vyššieho ročníka základnej školy. V komunitných centrách môžu mať deti aj vlastného mentora. Ako to funguje? - Mentorský program funguje už viac ako desať rokov. V komunitných centrách sa naši pracovníci aj externisti môžu stať mentormi detí z vylúčených komunít, ktorým venujú svoj čas a energiu, aby sa deti v živote raz uplatnili. Naši mentori pomáhajú deťom najmä v tom, aby úspešne dokončili základnú školu a dostali sa na dobré stredné školy. Okrem toho funguje aj online mentorský program Schopné deti. Kto je online mentorom? - Online mentorom môže byť ten, kto má chuť pomáhať, nemá predsudky a dokáže k svojmu chránencovi pristupovať s porozumením. Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie a prax v práci s deťmi a mládežou. V projekte sú momentálne zapojení Slováci z celého sveta a z rôznych kútov Slovenska, pretože pri tejto forme pomoci stačí mať iba internet alebo telefón. Ako vyzerá ich spolupráca s deťmi? - Schopné deti z tohto projektu navštevujú naše komunitné centrá, kde sa pravidelne stretávajú s lokálnymi mentormi. Tu majú k dispozícii internet, notebooky aj tablety na to, aby sa dokázali spojiť so svojim online mentorom. Veľa detí totiž doma internet ani notebook či počítač nemá. Online mentor si s dieťaťom buduje vzťah a frekvencia ich komunikácie záleží od potrieb dieťaťa a ich vzájomnej dohody. Od mentorov stačí málo – venovať deťom svoj čas, pozornosť a umožniť im plniť si sny. Niektoré deti potrebujú doučovanie, iné potrebujú pomôcť v osobnom živote alebo len potrebujú povzbudiť či poradiť. Veľkým zážitkom sú pre deti osobné stretnutia, ktorými sa stmeľujú priateľstvá. Zmenia tieto priateľstvá deťom z vylúčených komunít život? - Za všetko hovorí príbeh zakladateľa projektu Petra a jeho chránenca Dávida, ktorý je dnes sám mentorom. Počas mentorovania sa stali kamarátmi, Dávid si dokončil strednú aj vysokú školu, stal sa spoluzakladateľom online mentorského programu a dnes je vedúcim komunitného centra v Starej Ľubovni. Je to jeden z mnohých príbehov, ktorý potvrdzuje, že pri mentoringu šanca na lepšiu budúcnosť rastie. Ak sa vytvorí dobrý vzťah, môže sa toho zmeniť veľa.