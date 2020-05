Samuel Kertés sa z archeológa mení na vojaka z 15. storočia

Návrat do minulosti pomáha lepšie ju pochopiť, vraví Prešovčan.

17. máj 2020 o 0:00 Michaela Petrášová

PREŠOV. Študent Samuel Kertés sa venuje netradičnému koníčku – historickej rekonštrukcii. Časom dávno minulým sa snažia priblížiť čo najvernejšie.

Prešovčan Samuel Kertés sa vyberá na bojové pole ešte za tmy.

Aj tentoraz má na sebe novú zbroj. Pod prilbou je skrytá čiapka, ktorú si ušil sám.

Chystá sa na ďalšiu historickú rekonštrukciu bojov, koníček, ktorému sa venuje už šesť rokov.

S kamarátmi trénuje často v telocvični, ale najradšej má chvíle priamo na bojovom poli.

Netradičná záľuba je o snahe autenticky priblížiť určitú časť minulosti, a to po hmotnej aj nehmotnej stránke.

Keď sa človek prevteľuje do roly konkrétneho šľachtica, musí mať nielen príslušný odev a zbroj, ale osvojiť si aj jeho charakter – správanie a galantnosť.

Podľa Samuela je tento koníček skvelý prostriedok pre oboznámenie ľudí s minulosťou.

Historickej rekonštrukcii sa venuje od štrnástich rokov. Priznáva však, že začiatky boli ťažké.

„Kúpil som si veci na šerm a neskôr som zistil, že sú úplne nanič. Musel som sa ich zbaviť a zohnať nové, poriadne.“

Dnes už je členom skupiny, kde si s týmto vybavením vzájomne pomáhajú.

Poriadne drahý výstroj

Základnou súčasťou výstroja je odev. Ten by mal byť ušitý podľa dobového strihu zodpovedajúcemu obdobiu, ideálne ručne a z prírodných materiálov, ako sú vlna, ľan, hodváb alebo kašmír.

Musí tiež korešpondovať s postavením stvárňovanej osoby.

„Nevyzerá to úplne dobre, keď si človek, ktorý rekonštruuje sedliaka, povie, že chce brokátovú tuniku. Je to podobné aj so zbrojou. Treba si ju zháňať rozvážne. To znamená, že si nebudem kupovať plechové ramená, keď ešte nemám ani prilbu,“ uvádza 20-ročný študent archeológie.

Podľa jeho slov sú kvalitné výrobky dôležitým prvkom.

„Na veľkých akciách je často vidieť ľudí, ktorí majú plnú plátovú zbroj, tá však, slušne povedané, nevyzerá úplne tak, ako by mala. Často sa hovorí ‚Ale oni určite mali aj nekvalitné zbroje!‘ Treba si však uvedomiť, že je rozdiel medzi kvalitným vyhotovením nekvalitného výrobku a nekvalitným stvárnením kvalitného výrobku. Preto odporúčam zohnať si vhodný podklad a výrobcu a priplatiť si,“ dodáva.

Samuel najčastejšie rekonštruuje príslušníkov burgundského vojvodstva počas Burgundskej vojny v rokoch 1474 –1477.

Ceny za výstroj pre obdobie z druhej polovice 15. storočia sa pohybujú rôzne.

„Človek vie zohnať základnú zbroj dobrej kvality, ktorá vydrží roky, aj do 500 eur. Poznám však chlapíka, ktorý dal za zbroj 27-tisíc eur. Výsledok v oboch prípadoch však stojí za to a vznikne kúsok, ktorý vám vydrží dlho. Je to predsa len beh na dlhú trať, dlhodobý koníček,“ opisuje ďalej Samuel.

Niektoré časti výstroja si vie človek vyrobiť aj sám doma.