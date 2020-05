V Bardejovskej Novej Vsi tréningy neriskujú, akurát udržujú trávnik

Káder zložia podľa situácie s hosťujúcimi hráčmi.

16. máj 2020 o 0:00 Juraj Ščerbík

BARDEJOV. V III. futbalovej lige Východ je vynútená prestávka.

Regionálny zväz svoje súťaže zrušil a v klube ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves akurát udržiavajú trávnik, ktorý potrebuje neprerušenú starostlivosť.

Hrajúci tréner František Šott aktuálnu situáciu komentoval takto:

„Z dôvodu pandémie Covid-19 je sezóna 2019/20 anulovaná. Teraz je zbytočné udržiavať a platiť hráčom cestovné, aby trénovali aspoň individuálne na štadióne. Mnohí sa pripravujú, podľa zváženia, do konca mája. Aj šatne a sprchy sú zatvorené. Nový káder zložíme podľa toho, či u nás chlapci z hosťovaní zostanú. V júni sme si stanovili termín na stretnutie, uvidíme, ako ďalej. Rozhodujúci bude záujem o náš klub. Jesenná časť nového ročníka je naplánovaná od 26. júla.“

Uvoľňovanie reštrikcií

Keďže zo skupiny nikto nepostupuje do 2. ligy ani nevypadáva do štvrtej, skladba tímov by mala zostať nezmenená.

„ Myslím, že každý klub sa prihlási. Veď nie sú na tom ekonomicky slabo. Uvidíme, či sa prihlásia Bardejov a Trebišov do druhej alebo tretej ligy. Keby sa to nestalo, šancu ísť do 2. ligy by dostali z našej skupiny Prešov a Lipany. Stále sa to musí dopĺňať do šestnástky," uviedol Šott a dodal:

"Tréningy teraz neriskujeme. Bezkontaktne sa pripravovať nedá. Možno v štvrtej fáze uvoľňovania to bude možné. Môže nás niekto natočiť a dostali by sme pokutu. Akurát sa ja osobne starám o trávnik vo voľnom čase po pracovnej dobe. Najmä v období sucha to bolo veľmi potrebné. Polievanie, kosenie, hnojenie je pravidelné. Teraz nám pomohli výdatné dažde. My nemáme automatické zavlažovanie.“