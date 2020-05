Naša liga je nezaujímavá. Šesták: Uvidíme, či to divákov teraz nadchne

Na štart Bundesligy sa teší. Nemci na to majú podmienky, vraví.

16. máj 2020 o 0:00 Daniel Dedina

PREŠOV. Futbaloví fanúšikovia sa dočkali. Na Slovensku zatiaľ aspoň tí televízni.

Po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu sa v sobotu znova rozbehne prvá z elitných európskych futbalových súťaží – nemecká Bundesliga.

Hrať sa bude za prísnych bezpečnostných opatrení a bez prítomnosti divákov.

„Bude to mať obrovskú sledovanosť. Čítal som, že zápasy môže v televízii sledovať až miliarda divákov,“ vraví dlhoročný slovenský reprezentant Stanislav Šesták.

Uvedomuje si, že na celú záležitosť existuje aj antipohľad.

„Niektorí ľudia sú proti tomu, že futbalistom dal štát výnimku a dovolil im reštartovať súťaž,“ tvrdí.

On sám patrí k prvej názorovej skupine.

„Nemci na to majú vytvorené podmienky, v tréningových centrách sa testy robia pravidelne. Hneď na úvod je na programe obrovské derby Dortmund – Schalke. Veľmi sa už na to teším, budú to fantastické zápasy,“ konštatuje bývalý hráč Bochumu, ďalšieho klubu z Porúria.

Do Dortmundu i Gelsenkirchenu je to odtiaľ na skok.

Otáznikom sú prázdne tribúny

Opätovné spustenie dvoch najvyšších nemeckých futbalových súťaží sprevádzajú prísne pravidlá.

Hráči si nemôžu podávať ruky, spoločne oslavovať góly, dokonca ani pľuť.

Na lavičkách je povinnosťou ochranná maska a dodržiavanie rozostupov.

Tribúny na značný čas osirejú.

Ponurú atmosféru sa budú kluby snažiť aspoň čiastočne vykompenzovať hudbou z reproduktorov či maketami fanúšikov.

Práve skutočnosť, ako budú zápasy na obrovských štadiónoch vyzerať bez divákov, je pre Stanislava Šestáka v predštartovej chvíli najväčší otáznik.

Hoci to bude zrejme evokovať prípravný zápas, vysoké tempo i kvalita by sa podľa neho mali prejaviť.

V tejto súvislosti vyriekol zaujímavú myšlienku.

„Tvrdíme, že slovenská liga sa nedá v telke pozerať, respektíve porovnávať s ostatnými. Lenže tie sa hrávajú s veľkým počtom divákov. Som zvedavý, nakoľko to teraz nadchne nášho diváka,“ zamyslel sa futbalista, ktorý v Bochume zažil tri bundesligové sezóny (86 ligových duelov, 28 gólov) a po návrate z Turecka zaň hrával rok aj v druhej najvyššej súťaži.