Najväčšia základná škola v Prešove sa musí pripraviť na možný návrat štyristo žiakov

Už má nakúpené štíty a dezinfekciu.

20. máj 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Najväčšia základná škola v Prešove sa pripravuje na otvorenie svojich brán pre žiakov prvého stupňa.

Podľa riaditeľky už teraz niektorí rodičia hovoria, že deti do školy ešte nepošlú.

Škola musí do prvého júna zabezpečiť viaceré opatrenia, no vraj by ich mali bez problémov zvládnuť rovnako, ako zvládli aj prechod na online vyučovanie.

Musia sa pripraviť na príchod stoviek žiakov

Základná škola Československej armády eviduje spolu 974 žiakov.

Súvisiaci článok Prešov pripravuje návrat žiakov, školy môžu ostať otvorené aj počas prázdnin Čítajte

Pripraviť sa však musia len na možný návrat vyše 400 tých, ktorí navštevujú triedy prvého až piateho ročníka.

Návrat do školy je dobrovoľný a závisí od rodičov, či s deťmi ostanú aj naďalej doma, alebo ich pošlú do školy.

Podľa nariadení môže byť v jednej triede na základnej škole maximálne 20 detí.

Kvôli kapacitám vyučujúcich a organizácii výučby preto musia zistiť, koľko žiakov bude od prvého júna opäť navštevovať školu.

Súvisiaci článok Igor Liba hokejistom v Prešove: Klobúk dole pred tými, čo ostali, treba vydržať Čítajte

„Škola sa má otvoriť tak, aby rodičia mohli dať deti do školy ráno, keď pôjdu do práce, a po obede si ich vyzdvihnúť. U nás budú triedni učitelia zisťovať, koľko žiakov by malo nastúpiť od prvého júna, prostredníctvom stránky edupage,“ vysvetlila riaditeľka ZŠ Československej armády Ľubica Kohániová.

Definitívne počty by mala mať škola skompletizované v priebehu budúceho týždňa.

„Na základe toho rozhodneme, ako ďalej. V jednej triede môže byť maximálne 20 žiakov. Myslím si, že by u nás nemal byť žiaden vážnejší problém. Mali sme v pondelok videohovor s učiteľmi a podľa nich niektorí rodičia vravia, že nedajú deti do školy. Sama som zvedavá, koľko detí príde,“ povedala Kohániová.

Vyzbroja učiteľov štítmi, rúškami a rukavicami

Podľa počtu bude závisieť aj usmernenie, ako budú deti prichádzať do školy, keďže je potrebné každému zmerať teplotu a zabezpečiť dezinfekciu rúk.