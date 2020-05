Opitý vodič zaparkoval v priekope najskôr vozík, potom auto

Polícia mu namerala vyše 2,3 promile alkoholu.

22. máj 2020 o 10:12 Martin Belej

ČAKLOV. Polícia vo Vranove obvinila 31-ročného vodiča z Vranova nad Topľou z trestného činu ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky.

Vo štvrtok popoludní išiel na aute Škoda Octavia s prívesným vozíkom, na ktorom bola naložená miešačka, od Zámutova smerom na Čaklov.

„Z dôvodu neprimeranej jazdy sa mu pravdepodobne vozidlo rozkývalo spoločne s vozíkom, pričom vozík zišiel do priekopy mimo cesty. Prívesný vozík sa odtrhol a prevrátil, no vodič ešte asi 100 metrov s vozidlom balansoval po ceste a potom zišiel do priekopy," opísala priebeh nehody prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Policajti na mieste nehody podrobili vodiča dychovej skúške na alkohol.

Muž pil, test dosiahol výsledok 1,11 mg/l alkoholu v dychu, čo je 2,31 promile v krvi, teda ťažká opitosť.

Opakované dychové skúšky ukázali ešte viac, 1,23 mg/l a 1,22 mg/l.

Na aute s vozíkom vznikla škoda za 1 500 eur. Vodiča po nehode umiestnili do cely policajného zaistenia.