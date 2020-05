Jozef Lukáč zo Sme rodina: O prednostoch sme ešte nerozhodli

V Prešove sa hovorí o zástupcovi kollárovcov.

25. máj 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Obsadí post prednostu Okresného úradu v Prešove zástupca hnutia Sme rodina? Dokedy ostanú vo funkciách nominanti Smeru, prípadne SNS?

Bude obsadenie vysokých regionálnych postov v štátnej správe kopírovať pôsobenie jednotlivých ministerstiev?

Kedy dôjde k výmenám nielen na ministerstvách, ale aj na nižších úrovniach štátnej správy?

Tieto otázky boli nateraz v úzadí.

Na okresných úradoch, ako predĺžených rukách vlády, sa zatiaľ nič nezmenilo. Na ich čele sú nominanti Smeru, prípadne strán bývalej vládnej koalície.

Nová vládna štvorkoalícia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa zatiaľ neponáhľa s výmenami na čele okresných úradov, prípadne na ich jednotlivých odboroch.

Jedným z dôvodov bola pandémia koronavírusu na Slovensku.

Otázka personálnych zmien v nižšej štátnej správe, nielen na ministerstvách, sa postupne dostáva na rad.

Kto povedie regionálnu štátnu správu

Koho nominuje vláda na čelo okresných úradov?

O aktuálnej situácii sme sa zhovárali Jozefom Lukáčom, členom predsedníctva Sme rodina zodpovedným za regióny.

Lukáč je predsedom výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja.

„Nie je to len pre Covid-19, ale primárne áno. Je čas pandémie a okresné úrady sú práve tie úrady, ktoré majú byť predĺženou rukou v regiónoch a nebolo by dobré rýchlym spôsobom v tejto chvíli bezhlavo rúbať a meniť personálne obsadenie. Po pandémii bude čas na to, aby sa riešili aj tieto otázky,“ opísal pre Korzár Jozef Lukáč aktuálnu situáciu.