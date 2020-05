Prešovský samosprávny kraj vlani hospodáril s prebytkom

Minuloročný rozpočet sa zmenil pätnásťkrát.

25. máj 2020 o 13:32 SITA, Michal Ivan

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) hospodáril v roku 2019 s prebytkom 35,5 milióna eur.

Rozpočet skončil s prebytkom 9,6 milióna eur, keď jeho príjmy tvorili 246 miliónov eur a výdavky boli na úrovni 236,4 milióna eur.

Celkové príjmy vrátane finančných operácií boli v minulom roku na úrovni 278,95 milióna eur, výdavky predstavovali 239,58 milióna eur.

Vyplýva to zo záverečného účtu PSK, ktorý na svojom pondelkovom zasadnutí schválili poslanci krajského zastupiteľstva.

Priaznivé hospodárenie

Podľa vedúcej odboru financií PSK Dagmar Olekšákovej bolo hospodárenie kraja priaznivé predovšetkým z dôvodu dobrého výberu podielových daní.

„Tam sme získali vyše 141 miliónov, čo je o 13 miliónov viac, ako sme mali rozpočtované. Ďalším predpokladom úspešného hospodárenia bola úspora bežných výdavkov, kde sme ušetrili 10 miliónov eur oproti rozpočtu. Čiže, keď sa toto sčíta, tak je hospodárenie naozaj priaznivé,“ konštatovala Olekšáková.



Ako dodala vedúca odboru financií PSK, po zapojení zostatku finančných operácií pôjdu do rezervného fondu samosprávneho kraja finančné prostriedky v hodnote 28,6 milióna eur, ďalších vyše 6,9 milióna eur poputuje na účet fondu nevyčerpaných dotácií.

„Fond nevyčerpaných dotácií je novým fondom, ktorý sme zriadili v roku 2019 a ukladáme si v ňom prostriedky na nevyčerpané dotácie alebo dotácie, ktoré sa budú čerpať v budúcom období, ako je Výzva pre región 4,4 milióna eur a pre Futbal Tatran arénu na výstavbu futbalového štadióna, čo predstavuje 2,5 milióna eur,“ dodala vedúca odboru financií.

Zmeny v rozpočte

Celkový rozpočet samosprávy bol pôvodne prijatý na zasadnutí v decembri 2018 vo výške 206,15 milióna eur vrátane finančných operácií.

Počas minulého roka sa menil celkovo pätnásťkrát, pričom šesťkrát sa tak stalo na základe rozhodnutia zastupiteľstva, päťkrát úprava vyplývala z uznesení zákona a v štyroch prípadoch bol rozpočet upravený na základe rozhodnutia predsedu PSK.

Takto upravený rozpočet bol v príjmovej časti zvýšený na 233,3 milióna eur a vo výdavkovej časti na 279,3 milióna eur.

Reálne čerpanie tak bolo v príjmoch na úrovni takmer 105,5 percenta a vo výdavkovej časti na úrovni necelých 85 percent k upravenému rozpočtu bez zarátania finančných operácií.

Najvyššie výdavky išli na vzdelávanie

Bežné príjmy predstavovali 232,5 milióna eur, kapitálové boli na úrovni 13,5 milióna.

Jediným daňovým príjmom rozpočtu je podiel z dane z príjmov fyzických osôb, ktorý v minulom roku predstavoval 141,5 milióna eur.

Nedaňové príjmy boli takmer 12,5 milióna eur, granty a transfery boli v minulom roku v celkovej výške 92 miliónov eur. Samosprávny kraj prijal v minulom roku aj päťmiliónovú návratnú finančnú výpomoc z ministerstva financií.



Bežné výdavky boli v roku 2019 na úrovni 189 miliónov eur, kapitálové dosiahli takmer 47,4 milióna.

Najvyššie bežné výdavky išli na vzdelávanie v objeme 86,1 milióna eur, na dopravu išlo takmer 45 miliónov eur, do oblasti sociálneho zabezpečenia putovalo takmer 31,5 milióna eur.

Úrad PSK a oblasť kultúrnych služieb čerpali 11,2, resp. 11,8 milióna eur a na projekty bolo určených takmer 3,4 milióna eur.

Najviac kapitálových výdavkov skončilo v oblasti dopravy, a to 19,3 milióna eur, na projekty išlo takmer 13,95 milióna eur. Cez sumu päť miliónov eur sa v kapitálových výdavkoch dostala ešte oblasť vzdelávania.

Majetok sa zhodnocuje

Stav účtu rezervného fondu bol ku koncu minulého roka v objeme 37,4 milióna eur.

Po prevode zostatku záverečného účtu jeho objem stúpol na vyše 66 miliónov eur, no poslanci už medzitým v rámci prvej úpravy tohtoročného rozpočtu rozpísali na investičné akcie takmer 35,4 milióna eur. Aktuálny stav rezervného fondu tak predstavuje 35 miliónov eur.



Zo záverečného účtu tiež vyplýva, že PSK spravuje majetok v celkovej hodnote 324,6 milióna eur, čo je o 39,4 milióna viac ako rok predtým.

„Je to z dôvodu, že sa technicky zhodnocuje, stavia sa, rekonštruujú sa budovy a zapájame sa do výziev. V roku 2019 to bol predovšetkým program IROP, kde sa rekonštruovali stredné školy. Ďalšou veľkou časťou nárastu majetku je za Správou a údržbou ciest PSK, ktorý takisto investujú do výstavby a rekonštrukcie ciest,“ vysvetlila Olekšáková.



Záväzky PSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií stúpli o šesť miliónov eur na 84,3 milióna.

Pohľadávky klesli o vyše milión eur na 2,4 milióna. Dlh PSK stúpol prijatím päťmiliónovej návratnej pôžičky na 66,4 milióna eur, čo je 31,57 percenta skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.