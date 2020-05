Jackov unikát. Vo Fortuna lige sa už druhýkrát zachránil mimo ihriska

Po Prešove priala vyššia moc jeho tímu aj v Pohroní.

26. máj 2020 o 0:00 Daniel Dedina

PREŠOV. Hoci na Slovensku sa ešte ligový futbal po nútenej prestávke spôsobenej koronavírusom nehrá, od víkendu sa o ňom opäť živo diskutuje.

Piatkové rozhodnutie Únie ligových klubov (ÚLK), riadiaceho orgánu Fortuna ligy, vyvolalo množstvo polemík.

Najvyššia slovenská súťaž, pauzujúca od 7. marca, sa má opätovne rozbehnúť 13. júna.

Najdiskutovanejším bodom verdiktu o obnovení ročníka je to, že zo súťaže nebude nikto vypadávať.

Vydýchnuť si tak môžu najmä tímy, ktorým reálne hrozil prepad o súťaž nižšie.

Posledné miesto v tabuľke patrilo po skompletizovaní základnej časti nováčikovi Fortuna ligy, FK Pohronie.

„Samozrejme, aj my sme to veľmi intenzívne sledovali, niečo sa šuškalo už predtým. Na jednej strane to nie je veľmi pozitívne pre futbal ako taký, verejnosť i nás hráčov, keďže súťaž sa bude viac-menej iba dohrávať a stratí to náboj. Pre Pohronie je to ale, povedzme si na rovinu, pozitívna správa, pretože si zaistilo príslušnosť v súťaži aj pre nasledujúci ročník,“ priznal v rozhovore pre Korzár Patrik Jacko, pilier zadných radov mužstva zo Žiaru nad Hronom.

Radšej by si to rozdali v celej nadstavbe

Kritike sa nevyhol ani model, ktorým sa Fortuna liga bude dohrávať.

V nadstavbe už tímy neabsolvujú plný počet desať stretnutí, ale len polovičný, teda päť.

V pondelok vydala ÚLK stanovisko, kde zhrnula v súčasnosti platné legislatívne, ekonomické a športové dôvody, ktoré ju k tomu viedli.

Zo športového hľadiska argumentuje tým, že pri spustení súťaže 13. júna nie je možné ani pri systéme anglických týždňov dohrať 10-kolovú nadstavbu do 20. júla, to znamená termínu, kedy je potrebné v sídle UEFA nahlásiť účastníkov predkôl Ligy majstrov a Európskej ligy.

Do programu Fortuna ligy bude ešte vsunuté semifinále i následné finále Slovnaft Cupu.

„Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Radšej by sme si to rozdali na ihrisku v 10-kolovej nadstavbe a v rámci fair-play. Aj sledovanosť by po tak ťažkej situácii ako je koronakríza možno šla hore,“ zamyslel sa bývalý kapitán prešovského Tatrana.

Prikláňa sa k názoru, že v súčasnej situácii to mnohé kluby pojmú ako prípravu na nasledujúcu sezónu.

„Budú to ligové zápasy, ale asi v nich bude prevažovať prípravný charakter,“ poznamenal.

Ak budú najslabší, vypadnú o rok

Pohronie stráca v tejto chvíli na predposlednú Nitru tri body, desiata Sereď ich má na konte o šesť viac.

Ciele mužstva sa podľa Patrika Jacka v zostávajúcom priebehu sezóny meniť nebudú.