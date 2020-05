Mičovský chce chrániť poctivých farmárov. Plánuje zmenu legislatívy

Reaguje tým na bitku vo Vyšnom Tvarožci v okrese Bardejov.

BRATISLAVA, VYŠNÝ TVAROŽEC. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) plánuje prijať legislatívne zmeny a systémové opatrenia, aby ochránilo poctivých farmárov pred špekulantmi pri poberaní dotácií.

Minulý týždeň sa totiž odohrala ďalšia bitka na slovenských poliach o úrodu z dôvodu tzv. križovania žiadostí o priame platby pre poľnohospodárov a agrorezort tvrdí, že už nemieni takéto správanie tolerovať.

Vo štvrtok o tom informovali minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) a generálny riaditeľ PPA Tibor Guniš.

Mičovský: Nemôžeme sa tváriť, že sa nás to netýka

Na poliach vo Vyšnom Tvarožci (okres Bardejov) mal byť minulý týždeň v skorých ranných hodinách fyzicky napadnutý a olúpený na jeho vlastnej parcele jeden z farmárov.

„Naše pôdohospodárstvo potrebuje čistotu produkcie potravín, financií a ľudských vzťahov. Práve čistota vzťahov by mala byť prvoradá. Myslel som si, že násilie, ktoré bolo v minulosti na slovenských poliach, už pominulo. Žiaľ, presvedčil som sa, že to tak nie je. Na našich poliach stále existuje fyzické násilie. Ak sa to vyskytlo už aj za môjho mandátu, je vylúčené, ak by sme sa tvárili, že nás sa to netýka. Je to obrovská hanba, a preto MPRV nájde mechanizmy, aby v prípade, že niekto bude bitku považovať za bežné riešenie sporov na poliach, bude mať veľký problém a nebude môcť získať dotácie," uviedol Ján Mičovský.

Konkurenčnú firmu podozrievajú z podvodu

Spor, ktorý minulý týždeň vyvrcholil bitkou medzi farmármi, mal trvať už šesť rokov.

Podľa syna zbitého farmára bolo dôvodom konfliktu tzv. križovanie žiadostí o priame platby pre poľnohospodárov.

„Za šesť rokov, odkedy máme problém s nátlakom, nám nikto nepomohol. Prišlo až k tomu, že môj otec bol na poli napadnutý niekoľkými ľuďmi. Verím, že MPRV a PPA bude v tomto a nielen v našom prípade konať. Na slovenských poliach je mnoho konfliktov. Farmári sú ekonomicky ruinovaní. Jedným z dôvodov konfliktov je kríženie priamych platieb. V našom spore nám konkurenčný subjekt bráni v poberaní dotácií. Je to umelo vytvorená, pofidérna firma. Máme u nej podozrenie na subvenčný podvod. Aj PPA mala podozrenie na tento subjekt a ich praktiky v roku 2018. PPA však v roku 2019 vydala rozhodnutie, kde nám podpory za rok 2018 neuznala. Verím, že MPRV a PPA tieto problémy vyriešia," povedal syn zbitého farmára Ivo Belejčák.

Guniš: Musíme ísť do digitalizácie

Konflikt, ktorý sa stal, je podľa generálneho riaditeľa PPA Tibora Guniša neakceptovateľný.

„Na PPA hľadáme riešenia, ako tieto konflikty minimalizovať. K dispozícii máme množstvo dát, aby poctiví farmári dostali svoje peniaze včas a bez problémov. To si ale bude vyžadovať legislatívne zmeny. Musíme sa vrhnúť do digitalizácie procesov v pôdohospodárstve. Stále totiž množstvo procesov prebieha na papieri, čo procesy nesmierne spomaľuje," dodal Tibor Guniš.