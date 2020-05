Gröhling v Prešove: Do škôl ideme aj s obavami, ale myslím, že to zvládneme

Učiteľov testovať nebudú.

29. máj 2020 o 12:51 Michal Ivan

PREŠOV. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v piatok pred otvorením materských a základných škôl pre prvý až piaty ročník navštívil Prešov.

Ráno zašiel na ZŠ a MŠ na ulici Československej armády a potom zavítal aj na ZŠ Važeckú.

„Predstava o kreativite učiteľov a riaditeľov sa napĺňa, pretože aj Prešov je pripravený na to, aby sme na budúci týždeň v pondelok mali také malé otvorenie školského roka. Aj v tejto škole, ako to potvrdila pani riaditeľka s pani primátorkou, je záujem enormný. Zo strany materských škôl sa nám opäť potvrdzuje, že nedokážeme uspokojiť v rámci kapacít absolútne každého. To je tá téma, ktorej sa budeme musieť aj dlhodobo venovať zo strany ministerstva,“ povedal Gröhling.

Do 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta má nastúpiť od prvého júnového týždňa 2546 žiakov z celkového počtu 4050, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú 1. – 5. ročník.

V 19 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta však môžu prijať od júna iba obmedzené množstvo žiakov. Z celkového počtu 2538 škôlkarov kvôli kapacitám ich prijmú len 1196.

Mesto už určilo aj podmienky prednostného umiestňovania detí do škôlok.

Školy sú už pripravené

Minister spolu s primátorkou Andreou Turčanovou (KDH) ocenil základné školy, že sa dokázali pripraviť na otvorenie, a spoločne ocenili aj kreativitu žiakov a učiteľov.

Súvisiaci článok V Prešove môžu prijať do škôlok z kapacitných dôvodov menej ako polovicu detí Čítajte

„Chcem poďakovať, že sa vo veľmi krátkom čase pripravili na to, aby od prvého júna mohli nastúpiť žiaci do škôl za dodržania všetkých opatrení,“ povedala Turčanová.

Minister ocenil, že pred základnou školou si nakreslili čiary, kde môžu stáť rodičia a žiaci.

„V Košiciach boli napríklad aj prístroje a zariadenia na dezinfekciu rúk. Opatrení je mnoho. Niektoré sú možno až príliš a neodporúčame ich. Napríklad evidencie merania teploty. Tam nie je žiadne odporúčanie, že by sa na základe GDPR vypisovali formuláre. Je to pre evidenciu. Treba to robiť zodpovedne, ale netreba robiť nadprácu v rámci týchto vecí,“ zdôraznil minister.

Keďže naďalej pokračuje aj dištančná forma výučby, lebo niektorí žiaci ostávajú naďalej doma, mnohí žiaci sa do školy predsa len dostanú, aj keď iba na diaľku. Ako povedal minister, mnohí učitelia sa totiž rozhodli, že budú pre týchto žiakov zabezpečovať vyučovací proces pomocou online prenosu priamo z triedy.

Ministerstvo už diskutovalo aj s Úradom verejného zdravotníctva, aby nastavili pravidlá pre letné vzdelávanie, klubov a táborov. Potom majú prísť konkrétne odporúčania.

Testovanie prešovských učiteľov nebude

Na pretras prišlo aj testovanie učiteľov, ktoré sa už uskutočnilo v Bratislave v mestskej časti Ružinov.

Súvisiaci článok Najväčšia základná škola v Prešove sa musí pripraviť na možný návrat štyristo žiakov Čítajte

„Tak, ako s nadšením ideme do škôl, ideme aj s obavami, lebo nevieme, čo to prinesie. Vývoj je veľmi pozitívny a myslím, že to zvládneme. Čo sa týka testovania, nie je možné, aby sme otestovali komplet všetkých učiteľov, lebo potom by sme museli aj rodičov a žiakov. Ten test je v danom okamžiku a za daného dňa, takže situácia na druhý deň môže byť úplne iná. My sme nastavili podmienky, aby sme minimalizovali prenos alebo nákazu. Myslím, že budúci týždeň to zvládneme,“ povedal minister, ktorý vyzval, aby sa nešírila panika a obavy.

Ak by nastala zlá situácia, riešiť ju budú s regionálnymi úradmi, aby nezasiahli celé Slovensko.

„Nesmieme to momentálne paušalizovať na celé Slovensko,“ dodal minister.

Ani primátorka zatiaľ neuvažuje o pretestovaní učiteľov aspoň tzv. rýchlotestami.

„Rýchlotesty majú ledva 50-percentnú úspešnosť. Tým, že sa meria telesná teplota a je zabezpečená hygiena, nákaze do veľkej miery vieme predchádzať. Hneď ako by bolo niekde podozrenie, tak, samozrejme, dáme otestovať. Vopred robiť testy všetkých učiteľov, to by však vyvolávalo paniku,“ povedala Turčanová.