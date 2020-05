Pyda poškuľoval po méte 30 gólov. Sošku chce získať o rok

Koronavírus obral kanoniera Lipian o post najlepšieho strelca.

1. jún 2020 o 0:00 Daniel Dedina

LIPANY. Ešte v priebehu marca platilo, že má nakročené k zisku koruny pre kráľa strelcov najvyššej regionálnej súťaže vo futbale.

Útočník ŠK Odeva Lipany Vladimír Pyda trónil priebežnému poradiu kanonierov III. ligy Východ, kontá súperových brankárov zaťažil v jesennej časti štrnástimi gólmi.

O dva presné zásahy zaostávali humenský ťahúň Serečin a Prešovčan Hirka.

Keďže kvôli koronavírusu bol treťoligový ročník 2019/20 anulovaný, škrtať by sa mali aj nastrieľané góly.

Rád prispeje do kabíny. Najmä za góly

„Som smutný z toho, že sa to takto ukončilo, mohol som získať honor najlepšieho strelca. Po jeseni, keď som bol prvý, som si dal cieľ, že tak by som chcel sezónu aj ukončiť. Určite to mrzí, že sme ju nemohli dohrať a nemohol som dať viac gólov. Na konci to mohlo byť o to krajšie,“ povzdychol si lipiansky ostrostrelec.

Vladimír Pyda netají, že ani on sám na začiatku sezóny nečakal, že mu to tak bude padať.

S jedlom však rastie chuť.

