Z návratu do škôl sa tešili nielen deti, ale aj rodičia. Menšie obavy však ostávajú

Prvý deň v Prešove zvládli.

1. jún 2020 o 10:45 Michal Ivan

PREŠOV. Základné a materské školy v Prešove otvorili svoje brány.

Po vyše dvoch mesiacoch sa spolužiaci opäť stretli.

Po prísnych opatreniach sa začína vyučovanie vracať pre žiakov prvých až piatych ročníkov tak trochu do normálneho režimu.

Deti si však musia zvyknúť na nové opatrenia, ale aj na nových spolužiakov.

Tešili sa rodičia aj deti. Niektorí museli vyjednávať

Aj pred Základnou školou Šmeralova či ZŠ Bajkalská sa v pondelok ráno zhromaždili rodičia s deťmi, ktorí sa tešili z návratu do školy.

„Neviem, kto viac sa tešil, či deti alebo my,“ povedali so smiechom rodičia pred Základnou školou Šmeralova.

Súvisiaci článok Žiaci sa vrátili aj do prešovských škôl. Piatačka z Mukačevskej 7 má zmiešané pocity Čítajte

Svoju dcéru do tejto školy prišla odprevadiť aj Slávka Mikulášková.

„Už to bolo dlho. Chvíľku nám trvalo, kým sme si zvykli na vyučovanie z domu, ale potom sme si už našli systém a od rána do poludnia sme sa učili. Určite je to však v škole lepšie, lebo kolektív aj súťaživosť medzi deťmi im pomáha. Je to lepšie, zrejme budú takto aj lepšie výsledky. Predsa len sa už jej neskôr nechcelo a museli sme vyjednávať, ale nakoniec sme to zvládli,“ povedala s úsmevom Mikulášková.

Na návrat sa tešila aj pani Zuzana so svojím synom, ktorý navštevuje tretí ročník.