Delňa a kúpalisko na Sídlisku III začínajú s prípravami na sezónu

4. jún 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Z úst premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) zaznela v utorok dobrá správa aj pre letné kúpaliská, ktoré mohli už od stredy otvoriť.

V Prešove sa preto po ďalšom uvoľnení opatrení už pripravujú na otvorenie sezóny aj na prírodnom kúpalisku Delňa a na mestskom kúpalisku na Sídlisku III.

Pri vstupoch bude potrebná dezinfekcia rúk, návštevníkom budú merať teplotu a v areáli má byť dodržaný odstup dva metre.

Zvýšiť sa má aj frekvencia upratovania a dezinfekcie.

Delňa začne s napúšťaním na budúci týždeň

Ako sme už informovali, prípravy pred otvorením sezóny sa začali na Delni ešte pred uvoľnením opatrení.

Ak by sa aj zákaz kúpania nezrušil, mesto so správcom plánovali areál využiť ako rekreačnú zónu bez možnosti vstupu do vody.

Nakoniec však od stredy prišlo povolenie, hoci aj s hygienickými nariadeniami.

„Vodná nádrž má byť vypustená, čo aktuálne aj je. Rovnako je aj vyčistená a plánujeme ju vydezinfikovať. Momentálne už máme objednané všetky potrebné veci na hygienizáciu vody. Predbežne počítam s tým, že koncom budúceho týždňa by som začal už s napúšťaním nádrže,“ povedal správca prírodného kúpaliska a zároveň poslanec Igor Kivader (Spolu).



Ako upozornil, veľmi dôležitým faktorom pri tomto procese bude počasie.

„Pokiaľ prší, nenapúšťame. Keďže ide o vodu z potoka, tak ak bude špinavá alebo mútna, takú nebudeme napúšťať. Môže sa to teda aj časovo natiahnuť vzhľadom na dlhodobú predpoveď počasia, keďže hlásia búrky. Problémové sú aj prívalové dažde a vode potom veľmi dlho trvá, kým sa vyčistí a usadne kal,“ vysvetlil Kivader.

Podľa predpokladu by sa mohla vodná nádrž Delňa napustiť koncom júna.

Pripravujú sa aj na ďalšie hygienické opatrenia a ľudí plánujú pri vstupoch upozorňovať na nariadené pravidlá.

SunPark mal katastrofálnu už minulú sezónu

