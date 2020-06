Výstavbu prešovského štadióna budú kontrolovať bývalí futbalisti Šesták a Prusák

Stanú sa členmi dozornej rady.

4. jún 2020 o 10:13 (aktualizované 4. jún 2020 o 11:41) Michal Ivan

PREŠOV. Prešovskí mestskí poslanci vo štvrtok pokračovali v prerušenom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v stredu 27. mája.

Zaoberali sa navrhovanou zmenou spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Futbal Tatran Aréna (FTA), ktorá je poverená výstavbou futbalového štadióna.

Menia štruktúry aj mená v spoločnosti FTA

Mesto navrhlo vytvoriť dozornú radu ako kontrolný orgán pozostávajúci z troch členov (dve mená navrhuje mesto a jedno kraj) a zároveň navrhlo znížiť počet konateľov na jedného.

Podľa dôvodovej správy je aktuálny model v praxi neefektívny.

To však konatelia na predošlom rokovaní odmietli.

Ako konatelia pôsobia v spoločnosti Artúr Benes, Milan Macko a Jozef Cvoliga, ktorí ešte pred rokovaním zastupiteľstva v máji avizovali, že sa písomne vzdali svojich funkcií.

Mestská právnička Lýdia Brumerčíková však vo štvrtok informovala, že žiadne takéto písomnosti v schránke doposiaľ neboli doručené.

„Vzdanie sa funkcie konateľa je účinné zasadnutím valného zhromaždenia. To znamená, ak by sa vzdali a mali by sme to k dispozícii, mali by ste to na stole. Pokiaľ tak naozaj urobili, na valnom zhromaždení predložia spoločníkom vzdanie sa. Vy ich teraz neodvoláte, dávate iba návrh na odvolanie. Teraz sa len právne poistíme, aby sa nestalo to, že nastúpi valné zhromaždenie a žiadne odvolania tam nebudú,“ vysvetlila právny stav Brumerčíková.

Mestskí poslanci vo štvrtok nakoniec návrh schválili a zhodli sa aj na dvoch menách v dozornej rade.

Novými členmi kontrolného orgánu majú byť za mesto Prešov Stanislav Šesták a Marián Prusák.