Nočné mory z povodne majú v Kendiciach aj po desiatich rokoch

Živel udrel v noci, ľudí evakuovali.

5. jún 2020 o 0:00 Michal Frank

KENDICE. Ťažkú povodňovú noc zo 4. na 5. júna 2010 zažila obec Kendice v Prešovskom okrese. Záplavy pred desiatimi rokmi udreli v Kendiciach naplno v čase, keď už inde rátali škody.

Mnohých obyvateľov obce museli evakuovať.

V zatopených domoch si povodeň vyžiadala rozsiahle materiálne škody, našťastie nikto nezomrel, ani nebol zranený.

Obec neuchránila ani protipovodňová hrádza. Voda totiž udrela od susednej Hanisky.

Po celý čas vytrvalo pršalo. Už v popoludňajších hodinách sa začala prelievať hrádza pri čistiarni odpadových vôd, večer už bolo zaplavených vyše 80 rodinných domov a okolo polnoci Torysa kulminovala.

Kendičanov čakala ťažká noc a ráno.

Stále má obavu z veľkého dažďa

Marta Krížová býva v Kendiciach celý život.

„Nočná mora. Hrôza,“ zhrnula vtedajšie pocity. „Dodnes mám z toho fóbiu pri každom daždi,“ priznala.

Býva v prvom dome pri Toryse, ktorého celá spodná časť sa ocitla pod vodou.

„Išla veľká voda. Prišlo to od Hanisky, nás to zalialo po polnoci. My sme mali pivničné priestory, bola tam aj kuchyňa. Znovu sa mi to živo vybavuje v mysli, voda bola vo výške asi meter tridsať. Zničila všetky spotrebiče, chladničku, krásny kachľový sporák,“ hovorí po desiatich rokov. „Museli sme si potom zobrať pôžičku, aby sme to dali dokopy.“

Protipovodňové opatrenia

Pani Križová, ktorú sme stretli na prechádzke s vnučkou Zojkou, má dodnes obavy.

Potvrdila, že hrádzu pri Toryse nadvihli a spravili aj priepusty, ale stále podľa nej nie sú úplne v poriadku.

Obec zakúpila nové priepusty pred necelými dvoma rokmi.

Podľa starostu Igora Košička (nezávislý) išlo o dva kusy koncových klapiek. Obec ich objednala z Českej republike a celkový náklad na ne bol 8 742 eur a vodohospodári ich následne osadili. Navýšili aj hrádzu.

Koryto toku upravovali vodohospodári už aj krátko po povodni.

„Obavy sú stále,“ podotkol starosta. „Neberme to ale tak, že sa toho až tak bojíme. Čo má prísť, príde a sme na to pripravení.“