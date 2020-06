Bardejov zvažuje prihlášku do II. ligy. Soroka: Sami ešte nevieme

Viem pomôcť, ale nie sumou 200- alebo 150-tisíc ročne, tvrdí.

9. jún 2020 o 0:00 Juraj Ščerbík

V Bardejove ešte nie sú rozhodnutí, či sa prihlásia do nasledujúcej druholigovej sezóny. (Zdroj: Peter Cingel)

BARDEJOV. Konečné rozhodnutie o dokončení súťažného ročníka dvoch najvyšších futbalových súťaží je na svete.

Partizán Bardejov si s podaním prihlášky do budúceho ročníka II. ligy nie je istý.

Nie je stotožnený s VV SFZ

Partizán Bardejov skončil v dolnej polovici nedokončenej druhej najvyššej súťaže.

Šéf klubu Stanislav Soroka momentálnu situáciu hodnotí takto: „Nie som stotožnený s rozhodnutím Výkonného výboru SFZ. Nie všetci účastníci majú rovnakú štartovaciu čiaru. Tí, ktorí sú na 5. a 6. mieste v našej súťaži, už ani nemajú motív hrať. Máme tu ešte ďalšie reprezentatívne komisie, kde všetci boli proti takému riešeniu. Bardejova sa to netýka, nebudú sa nám zvyšovať náklady. Máme legionárov, keby sa vrátili, museli by do karantény.“

Malí sponzori dajú tisícku, dve

Niektoré kluby sú už na predbežnom zozname budúcich účastníkov druhej ligy v ročníku 2020/21.

Nechýbajú otázniky, či to každý zvládne.