Na prešovskom sídlisku Sekčov poškodili plynové potrubie

Zasahovali hasiči aj plynári, žiadne nebezpečenstvo už nehrozí.

9. jún 2020 o 12:57 Michal Ivan

PREŠOV. Na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov v utorok pred obedom unikal plyn z plynového potrubia.

Situácia je už pod kontrolou

Počas prác pri výmene rozvodov teplej vody na sídlisku Sekčov pracovníci poškodili prípojku plynového potrubia na Sibírskej ulici.

Výkopové práce sa robili pri vchode číslo 14 s ťažkým mechanizmom.

Vo vchode sa nachádza 24 bytov.

„Prebiehajú tu práce, keďže rekonštruujú teplovodné kúrenie. Počas toho tu prerazili plynové vedenie približne okolo jedenástej hodiny. Chceli by sme ísť domov, ale zatiaľ nás nepustia dnu do bytov. Tí, čo sme ostali vonku a chceli sme ísť dnu, tak nám to nebolo umožnené. Nie je to odporučené," povedali nám obyvatelia pred vchodom do bytového domu.

Plyn malo byť podľa nich cítiť aj vo vnútri bytovky a v niektorých bytoch.

Na mieste boli aj hasiči, plynári a prípadom sa zaoberá aj polícia.

Obyvateľom bolo nariadené aj vyvetrať byty.

Po dvanástej už bola situácia stabilizovaná a nehrozilo už žiadne nebezpečenstvo.