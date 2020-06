Preferencia MHD v Prešove sa komplikuje. Nemajú peniaze na kľúčový prvok

Zatiaľ začínajú s úpravou semaforov.

11. jún 2020 o 0:00 Michal Ivan

Mesto Prešov sa púšťa do preferencie MHD. Zatiaľ však nemá vyčlenených dostatok peňazí na jej kompletné spustenie. Začínajú s úpravou svetelných signalizácií. (Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Prešovská radnica sa púšťa do prác na zriadenie preferencie vozidiel mestskej hromadnej dopravy, keďže ich už tlačia termíny.

Ak by to nestihli, muselo by mesto vracať milióny eur z eurofondov.

Na jednej dopravnej tepne majú mať preto autobusy a trolejbusy na svetelných križovatkách zelenú a začína sa už aj s výmenou a opravou svetelných signalizácií.

Pribudnúť má dokonca aj úplne nový semafor pre vyššiu bezpečnosť chodcov.

Aj keď však budú svetelné križovatky pripravené, mesto zatiaľ nemá vyčlenené peniaze na kľúčový komponent, aby preferenciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD) mohli zaviesť aj do praxe.

Začali s výmenou semaforov

Mesto Prešov sa púšťa do preferencie vozidiel MHD, čo má zvýhodniť cestovanie v meste verejnou dopravou na úkor automobilovej.

Potrebná je preto výmena svetelnej signalizácie, ktorá by umožňovala zavedenie preferencie.

Súvisiaci článok Preferenciu MHD v Prešove musia spustiť tento rok, inak prídu o milióny z eurofondov Čítajte

„Spustenie preferencie je veľmi náročná a sofistikovaná úloha, pričom jej predchádza vybudovanie potrebného HW (hardware), monitorovanie jestvujúceho pohybu MHD a následné vypracovanie logických podmienok riadenia s preferenciou MHD do signálnych plánov na dotknutých križovatkách tak, aby nebola narušená koordinácia na jestvujúcich koordinovaných dopravných uzloch. Spustenie preferencie MHD je teda možné až po dobudovaní potrebnej infraštruktúry,“ informuje hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

V praxi by to znamenalo, že v prípade priblíženia vozidiel MHD ku svetelným križovatkám systém optimálne nastaví, aby prešli križovatkou bez zbytočného zdržania.

Mesto už podpísalo zmluvu na modernizáciu cestnej dopravnej signalizácie na vybraných križovatkách na Levočskej ulici v Prešove za 177-tisíc eur s DPH.