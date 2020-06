Počas opravy Jarkovej zistili, že stĺp a strom majú byť v strede vstupnej brány

Projekt po kritike upravili.

15. jún 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov sa pustilo do veľkej opravy Jarkovej ulice za 3,6 milióna eur s DPH.

Jeden z obyvateľov tejto ulici však počas prác zistil, že stĺp pouličného osvetlenia a strom sa majú nachádzať v strede pred vstupnými bránami k pozemkom.

Rovnako kritizuje aj nebezpečné riešenie chodníkov a obavy má aj z toho, že Jarkovú môže vytápať rovnako ako Floriánovu ulicu.

Radnica reaguje na kritiku.

Projekt vyrazil obyvateľovi dych

Súvisiaci článok Rozbitú Jarkovú opravia za 3,6 milióna eur. Bude zelenšia a prioritu budú mať chodci Čítajte

Práce na oprave Jarkovej ulice odštartovali už od začiatku mája.

Pandémia zároveň v tom čase prinútila rodičov a deti ostať doma, čo podľa jedného z obyvateľov tejto ulice bolo pre nich veľké šťastie.

„Každý deň som pozoroval činnosť firmy Unistav, ktorá to realizuje. Jedného dňa som zistil, že pred jednu bránu nám inštalujú rozvody pre pouličnú lampu. To mi nedalo a išli sme nahliadnuť do projektu na mestský úrad. Projekt nám vyrazil dych,“ opisuje Miroslav Iljuk.

V strede vstupnej brány mali mať zasadený strom a pred druhou bránou, tiež v strede, mala byť pouličná lampa.