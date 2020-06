Benesa, Macka a Cvoligu vo Futbal Tatran Aréne nahradí prešovský mestský poslanec

Konateľom má byť Mochnacký z KDH.

22. jún 2020 o 14:15 Michal Ivan

Artúr Benes (vľavo), konateľ spoločnosti Futbal Tatran Aréna, ktorý sa vzdal funkcie a Rastislav Mochnacký (KDH), ktorého schválili krajskí poslanci do vedenia spoločnosti. (Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) hlasovalo v pondelok aj o zmene spoločenskej zmluvy a organizačných zmenách v spoločnosti Futbal Tatran Aréna (FTA), ktorá má na starosti stavbu prešovského futbalového štadióna.

Po novom má spoločnosť riadiť už len jeden konateľ s trojčlennou dozornou radou.

Mesto zmeny schválilo

V spoločnosti FTA má kraj 49-percentný majetkový podiel, zvyšných 51 percent patrí mestu Prešov.

Súvisiaci článok Primátorke došla trpezlivosť s futbalovým štadiónom, chce vymeniť konateľov Čítajte

Prvým konateľom spoločnosti a spoločný nominant mesta a kraja bol od začiatku Artúr Benes, neskôr sa k nemu pridal nominant mesta Milan Macko a nominant za PSK bol Jozef Cvoliga.

Všetci traja sa už vzdali svojich funkcií.

V súčasnosti nemá spoločnosť zriadenú dozornú radu ako kontrolný orgán spoločnosti.

Mesto Prešov však už iniciovalo zmenu v organizácii spoločnosti ako aj v personálnom obsadení.

Primátorka mesta Andrea Turčanová (KDH) to odôvodnila ako reakciu na nespokojnosť občanov, že podľa pôvodných zmlúv mal byť štadión dokončený do roku 2018 a doposiaľ sa nedopracovali k reálnemu výsledku.

Aktuálny model považovalo mesto za neefektívny, preto chceli prejsť na model jedného konateľa spoločnosti spolu so zriadením dozornej rady.

Traja konatelia však svoju doterajšiu prácu obhajovali aj na mestskom zastupiteľstve.

Odmietli, že v projekte sa nič nerobí a spochybnil vyššiu efektívnosť spoločnosti zmenou jej štruktúry.



Zmeny v organizácii štruktúr však napokon prešovskí mestskí poslanci schválili na zastupiteľstve v júni a do dozornej rady schválili obsadiť bývalých prešovských futbalistov Stanislava Šestáka a Mariána Prusáka.

Na čelo FTA má prísť Mochnacký

Novou štruktúrou a personálnym obsadením sa zaoberali krajskí poslanci, ktorí rovnaký návrh cez dodatok k zmluve o založení spoločnosti FTA schválili zmeny štruktúr.

Súvisiaci článok Výstavbu prešovského štadióna budú kontrolovať bývalí futbalisti Šesták a Prusák Čítajte

Ako jediného konateľa spoločnosti krajskí poslanci odobrili Rastislava Mochnackého (KDH), ktorý je aj poslancom mestského zastupiteľstva.

Meno vzišlo po dohode mesta a kraja.

Objavila sa aj kritika, či poslanec môže poberať odmenu.

„V meste Prešov je bežnou praxou už dlhé roky, že páni poslanci sú členovia štatutárnych orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta. Ako príklad uvediem akciovú spoločnosť Technické služby mesta Prešov alebo Dopravný podnik mesta Prešov. Obidve spoločnosti sú akciovky, teda určené na podnikanie. Člen predstavenstva je člen štatutárneho orgánu a sú tam zastúpení poslanci mesta a poberajú aj finančnú odmenu. Nevidím teda dôvod, aby konateľ nepoberal odmenu,“ povedala Andrea Turčanová (KDH).

Rovnako krajskí poslanci schválili aj dosadenie tretieho člena do dozornej rady.

Stala sa ním Lýdia Budziňáková, nová vedúca odboru majetku a investícií Prešovského samosprávneho kraja.

Následne je potrebné zvolať ešte valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého predmetom bude schválenie Dodatku č. 3 k Spoločenskej zmluve, vymenovanie konateľa a vymenovanie členov dozornej rady spoločnosti.

Mochnacký: Dodávateľ by mohol byť známy začiatkom jesene

„Nie som prekvapený z toho všetkého. Na druhej strane mám za tie roky nejaké skúsenosti aj s väčšími investičnými projektmi. Miera zapojenia ale nebola taká vysoká ako teraz. Dúfam, že sa nám podarí za to obdobie rozseknúť tie gordické uzly a naštartovať proces tak, aby sme ten proces dotiahli,“ povedal po hlasovaní Rastislav Mochnacký.

Súvisiaci článok Futbalový štadión zdržuje byrokracia. Povedali nový termín začiatku výstavby Čítajte

Aktuálne za najväčší problém označil financovanie.

„Mesto nemôže byť v takej finančnej kondícii a nemôže mať toľko zdrojov ako PSK. Ďalšia vec je verejné obstarávanie. Je to najväčšia zákazka za posledné obdobie a určite od revolúcie asi najväčšia v tomto priestore. Predpokladám, že je tam množstvo otázok a množstvo komplikácií, ktoré z toho vyplývajú,“ povedal Mochnacký.

Aktuálne musí konateľ prevziať agendu od predošlých konateľov a musí sa vysporiadať aj s námietkami pri verejnom obstarávaní.

„Aktuálne by malo byť vysvetľovanie a následne podané ponuky. Tie budú vyhodnotené a na základe toho by mal byť vybraný dodávateľ. Začiatkom jesene, ak pôjde všetko dobre, by sme mohli mať dodávateľa,“ povedal.

Do rozhodovania chce Mochnacký viac zakomponovať aj odborné útvary mesta a kraja.