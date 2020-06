V kamióne viezol niekoľko ton, vodič mal takmer 2,5 promile

Počas víkendu havarovali v Prešove a okolí aj opité vodičky.

22. jún 2020 o 21:00 Martin Belej

PREŠOV. Ani uplynulý víkend sa nezaobišiel v Prešovskom kraji bez nehôd, ktoré spôsobili opití vodiči.

Polícia o prípadoch informovala v pondelok na sociálnej sieti.

Na kamióne s 2,4 promile

Súvisiaci článok Prípadov alkoholu za volantom pribudlo. Jednou z príčin je kríza Čítajte

Ešte v piatok podvečer nahlásili na linku 158 podozrivé správanie vodiča kamióna s niekoľkotonovu súpravou.

O pár minút ho zastavila v Prešove hliadka PMJ a podrobila kontrole na alkohol.

Vodič pri dychovej skúške nafúkal 1,15 mg/l, čo je v prepočte 2,4 promile. Obvinili ho z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Opité vodičky havarovali

Poriadne vypité mala aj vodička, ktorá v nedeľu napoludnie smerovala zo Sabinova na Drienicu.

Zišla z cesty doprava a prednou časťou auta narazila do betónového kanála, ktorý poškodila.

Po nehode nafúkala 0,88 mg/l, čo je v prepočte 1,83 promile. Aj ju obvinila polícia z toho istého prečinu.

Ešte v nedeľu večer sa stala nehoda na semafore na prešovskom Sídlisku III.

Vodička osobného auta Hyundai na červenej narazila do vozidla, ktoré stálo pred ňou, to narazilo do vozidla pred ním.

Polícia pri dychovej skúške zistila vodičke 1,30 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,71 promile.

Ani ju neminulo obvinenie z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.