Prešovská župa racionalizovala sieť stredných škôl

V okresoch Prešov, Stropkov, Medzilaborce a Levoča došlo k viacerým spojeniam.

23. jún 2020 o 11:11 Michal Ivan

PREŠOV. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa zaoberalo opäť racionalizáciou škôl v štyroch okresoch.

Podľa predsedu komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri zastupiteľstve PSK Mariána Damankoša (Hlas pravice) je vyvolaný viacerými faktormi.

„Jedným z nich je demografia nielen v určitých okresoch, ale aj v rámci celého Prešovského kraja dochádza k znižovaniu počtu žiakov na stredných školách a aj k znižovaniu potenciálnych žiakov. Školstvo musí reagovať na demografiu a nemôže mať nadimenzované školstvo na 45-tisíc žiakov, keď vieme, že máme 30-tisíc a v budúcnosti budeme mať pravdepodobne 25-tisíc žiakov,“ povedal Damankoš.

Ďalším dôvodom má byť snaha o podporu odborov, ktoré majú v budúcnosti väčšiu mieru uplatnenia na trhu práce.

„Naším dôvodom nie je len znižovať finančnú náročnosť v rámci jednotlivých škôl, ale zabezpečiť kvalitu. Tú viete zabezpečiť, keď máte dostatočný počet žiakov, plné úväzky pre pedagógov, využiteľný voľný čas pre žiakov a keď sa dajú naplánovať rozvrhy tak, aby učitelia mali celý pracovný úväzok, aby aj tá mimoškolská činnosť a všetky aktivity smerované ku žiakom, boli zastrešené kvalitnými pedagógmi. Toto je cieľom každej optimalizácie a racionalizácie siete škôl,“ povedal vedúci odboru školstva PSK Ján Furman.

Krajskí poslanci schvaľovali tieto zmeny na júnovom zastupiteľstve pre okresy Medzilaborce, Stropkov, Prešov a Levoča.

Prešovské ekonomické odbory spojili až na druhý pokus

Zmeny poslanci odsúhlasili v okrese Prešov, kde nastalo zrušenie dvoch škôl a ich následné spojenie do novovytvoreného subjektu.

Hlasovaním sa vyradila Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov a Stredná odborná škola (SOŠ) podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu 2021.

„V zastupiteľstve sa už schválilo vytvorenie spojenej školy s dvoma organizačnými zložkami – Obchodná akadémia a SOŠ podnikania. Obchodná akadémia so žiakmi, personálom a s časťou materiálno-technického zabezpečenia sa presunie na Masarykovu ulicu, kde je sídlo SOŠ podnikania,“ povedal Furman.

Návrh na spojenie týchto škôl už v krajskom zastupiteľstve bol, avšak materiál bol napokon stiahnutý.

Predtým bol návrh na vyradenie SOŠ podnikania a stiahnutie odborov pod Obchodnú akadémiu v Prešove, čo sa stretlo s nevôľou a vytvoril sa kompromisný model školy s dvoma organizačnými zložkami.

Poslanec Marián Damankoš zdôraznil, že žiaci budú dostávať vzdelanie a vysvedčenie v hlavičke Obchodná akadémia a Stredná odborná škola podnikania.

Žiakom sa tak nemá objaviť na vysvedčení nepopulárny názov Spojená škola.

„Treba podotknúť pri všetkých zmenách, že my nerušíme odbory, tie ostávajú zachované. Akurát ich budeme spájať a sceľovať do väčších celkov. Tak ako v Prešove, my nerušíme ekonomické odbory, práve ich spojíme do jednej veľkej školy, ktorá predpokladám, že v budúcnosti bude mať do 500 žiakov. To už bude veľmi kvalitná škola s ekonomickým zameraním,“ zdôraznil Furman.

Okresy Medzilaborce, Stropkov a Levoča

V Medzilaborciach sa zo siete škôl vyradilo Gymnázium, Duchnovičova 13 a Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola k 31. augustu 2021.

Zároveň však poslanci odsúhlasili ich spojenie do jednej školy s dvoma organizačnými zložkami - Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce.

Do siete škôl sa spojená škola zaradí od prvého septembra 2021.

„Tieto dve školy spájame do jednej školy, kde budú dve organizačné zložky. Gymnázium sa z pôvodnej budovy presťahuje do budovy SOŠ polytechnická,“ priblížil Furman.