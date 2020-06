Bardejov s prihláškou do druhej futbalovej ligy čaká

Ešte je čas na rôzne stretnutia, vraví prezident klubu.

24. jún 2020 o 14:11 Juraj Ščerbík

BARDEJOV. Posledný termín prihlášky do druhej futbalovej ligy je v piatok 26. júna do polnoci.

Prezident Partizána Bardejov Stanislav Soroka si ešte necháva priestor na rokovania.

„Je tu ešte čas na rôzne stretnutia, ako klub udržať v druhej lige. Mestu táto súťaž prináleží. Hlavným trénerom je naďalej Jozef Kukulský. Ešte vyskladáme tak realizačný tím, ako aj káder,“ uviedol Soroka.

Mužstvo už odštartovalo tréningovú prípravu.

„Bardejovská Nová Ves ostáva našou farmou. Má to svoje opodstatnenie a prínos pre hernú kvalitu,“ doplnil šéf Partizána.

V Bardejovskej Novej Vsi veria, že to zvládnu

Bardejovská Nová Ves účinkuje v regionálnej tretej lige, kde je stálym účastníkom.

Hrajúci tréner ŠK Milénium 2000 František Šott je spokojný akurát s podmienkami na domácom mestskom štadióne, ktorý je v dobrom stave.

„Nie tak dávno tu fungoval aj výbor oddielu. Už je to minulosťou, nikto nemá na to čas. Do tretej ligy sme sa prihlásili a veríme, že to finančne zvládneme. Patríme medzi tých najskromnejších v súťaží. Veríme, že pomôžu aj sponzori. Všade sa musia uskromníť aj hráči. U nás dostanú priestor tí, ktorí prijmú naše podmienky,“ povedal kormidelník Bardejovskej Novej Vsi.

Keďže nový ročník by mal začať prvý augustový víkend, boli sme zvedaví, ako sa formuje tím.

„Dohodli sme sa, že naďalej budeme farmou Partizána, gro tímu by mali tvoriť hráči z tohto klubu. My sa spoliehame najmä na týchto futbalistov, aj preto sme sa do súťaže prihlásili. Určite nastane omladzovanie tímov, tak ako to vidíme aj v najvyššej súťaži. Príležitosť pre mládež, to je hlavný znak toho, že nie sú peniaze. Prvý prípravný zápas odohráme 4. júla s Partizánom a potom s klubmi nižšej súťaže,“ dodal Šott.