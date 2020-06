Primátorke Prešova sa rozštiepil poslanecký klub. Odišiel aj viceprimátor Feľbaba

Všetci sľubujú spoluprácu.

24. jún 2020 o 17:18 Michal Ivan

PREŠOV. Po posledných komunálnych voľbách kandidovala primátorka Andrea Turčanová (KDH) s podporou koalície KDH, OĽaNO a NOVA a trojkoalícia predstavila aj spoločnú kandidátku na poslancov.

Do prešovského zastupiteľstva sa z tohto tímu dostalo dvanásť poslancov.

Doposiaľ fungovali v trinásťčlennom poslaneckom klube KDH, OĽANO, NOVA a nezávislí, keďže sa k nim po voľbách pripojil aj nezávislý poslanec Jozef Demčák.

Najväčší klub v zastupiteľstve sa však rozštiepil.

Turčanová: Je to ich vôľa

Primátorka dostala pred júnovým zasadnutím oznámenie o utvorení nového poslaneckého klubu s názvom OĽaNO a nezávislí.

Jeho členmi sú Lukáš Anderko (OĽaNO), Vladimír Feľbaba (OĽaNO), Martin Kovalčík (OĽaNO), Michal Džupin (OĽaNO), Jozef Demčák (nezávislý), Martin Lukáč (nezávislý), Marcela Antolová (nezávislá) a Lenka Kohániová (nezávislá).

Tí predtým pôsobili v spomínanom klube KDH, OĽaNO, NOVA a nezávislí.

„Je to otázka skôr na poslancov, keďže poslanci sa nenašli v tomto spoločnom klube. Je to ich vôľa a slobodné rozhodnutie. Pre mňa ako pre zástupkyňu mesta je podstatné, že naďalej tvrdia, že sú stotožnení s programom, s ktorým sme spoločne išli do volieb,“ povedala primátorka a dodala, že zatiaľ cíti podporu aj tohto klubu.

Väčšina poslancov z klubu odišla

V pôvodnom trinásťčlennom klube ostalo päť členov, teda minimálny možný počet na zriadenie klubu.

V klube ostala Zuzana Bednárová (KDH), Rastislav Mochnacký (KDH), poslanec a viceprimátor Pavol Neupauer (KDH), Zuzana Tkáčová (KDH) a Renáta Fedorčíková (NOVA).