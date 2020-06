Prešov a Lipany by mohol spájať cyklochodník už budúci rok

Ostáva urobiť úsek trasy cez Šarišské Michaľany.

25. jún 2020 o 7:38 TASR

VEĽKÝ ŠARIŠ. Nová cyklotrasa s mostom, ktorej časť v stredu slávnostne otvorili vo Veľkom Šariši, umožní cyklistom plynulý prejazd z Prešova do záhradkárskej osady v Šarišských Michaľanoch.

So stavbou cyklotrasy, ktorá spája mestá Prešov a Veľký Šariš, sa podľa vedúceho oddelenia výstavby Mestského úradu vo Veľkom Šariši Tomáša Slováka začalo v roku 2007.

Päť kilometrov s mostmi

Vo Veľkom Šariši v rámci dvoch projektov od minulého roka vybudovali takmer päť kilometrov nových cyklociest vrátane historizujúceho mosta.

Súvisiaci článok Nový cyklochodník vo Veľkom Šariši má aj unikátny hradný most Čítajte

"Preinvestovaných bolo necelých 1,2 milióna eur, pričom mesto prispelo sumou 90 000 eur," povedal primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall (nezávislý).

Súčasťou tejto trasy je taktiež spomenutý most cez rieku Torysa.

Projektant Jozef Kuruc tvrdí, že chcel spojiť minulosť s prítomnosťou, preto sú na moste prvky, ktoré pripomínajú hrad.

"Po niekoľkých návštevách na hradnom kopci a preštudovaní obrázkov, ako vyzeral hrad v dobe najväčšej slávy, som chcel preniesť na podpery niečo charakterizujúce a spájajúce s hradom. Na strednej podpere je navrhnutá oddychová konzolovitá vyhliadka na severnú a južnú stranu. Na podpery sú kotvené nosné laná, na ktoré je zavesená pomocou zvislíc drevená konštrukcia mostovky so zábradlím," vysvetlil Kuruc.

"Bola to pre nás výzva postaviť tento historizujúci most, ale veľmi sme sa na to tešili. Samotné dielo sa cyklistom páči. Je to miesto, kde sa dá zastaviť a načerpať silu na ďalšiu cestu," povedal prešovský riaditeľ spoločnosti Doprastav Martin Valko, ktorá cyklotrasu i most stavala.

Prepojenie Prešova a Lipian

Päťkilometrový úsek z Veľkého Šariša do Šarišských Michalian je súčasťou projektu EuroVelo 11.

Súvisiaci článok Na trase k hradnej cyklolávke vo Veľkom Šariši pribudla aj jej menšia drevená verzia Čítajte

Je to sieť cyklistických komunikácií, ktoré spájajú významné európske destinácie v rámci celého kontinentu.

Na spojenie Prešova a mesta Lipany je potrebné dokončiť časť cyklotrasy v Šarišských Michaľanoch.

"Som veľmi rád, že Veľký Šariš už má kompletne dokončenú cyklotrasu až po Šarišské Michaľany, na ktorú mohol prispieť finančnou čiastkou aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). Naša pomoc, 27-tisíc eur, smerovala na stavbu druhej etapy cez výzvu pre región. Podarilo sa nám nájsť peniaze a presvedčiť riadiaci orgán, aby prehodnotil svoje rozhodnutie a schválil potrebné financie na vybudovanie chýbajúcej časti cyklotrasy v Šarišských Michaľanoch. Aktuálne je zmluva v štádiu prípravy a na jeseň tohto roku by sa mohlo začať so stavbou," dodal predseda PSK Milan Majerský.

Ak všetko pôjde podľa plánov, budúci rok prejdú cyklisti plynule z Prešova až do Lipian po značenej cyklotrase.