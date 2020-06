Jubilujúci umelec: Pre mňa neexistuje deň bez čiary

Dušan Baláž sa znovu vrátil do Prešova.

27. jún 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Výber vyše päťdesiatich obrazov zo svojej jubilejnej výstavy predstavuje v Prešove známy košický výtvarník Dušan Baláž.

„V Košiciach bolo plno, päťsto ľudí v sále, to som už dlho nezažila,“ povedala kurátorka výstavy Gabriela Haščáková Vizdalová o výstave k autorovej sedemdesiatke, ktorú stihli tesne pred koronakrízou.

Aktuálne sa väčšina diel presunula do Galérie Átrium v Prešove.

Žena, fľaša, kôň

Diela k výstave spája dominantná téma – žena.

„Je to figúra, je to žena. Večná téma a inšpirácia. Aj tu prevláda žena – je to vďačnosť a úcta, že ste,“ povedal autor Dušan Baláž a z výtvarného hľadiska dodal: „Najkrajšia línia je línia ženy. Potom je to fľaša a kôň, naozaj.“

Výstava sa volá Žena. Koláž. Asanb(a)láž.

„Raz pri víne mi napadlo, že asanbláž, asan-Baláž. Rád sa hrám so slovami,“ povedal rodák zo Svitu, žijúci v Košiciach, ktorému syn Dušan zložil k jubileu skladbu a natočil medailón. Predstavil ich aj na prešovskej vernisáži.

Nič si nezľahčoval

Dušan Baláž patrí medzi najznámejších súčasných slovenských výtvarníkov.

Na školu ísť nemohol, jeho otec bol protištátny živel a sedel za komunistov.

No učil sa od najlepších a dnes už má sedem desiatok vlastných odchovancov.