Slávnosti Slovenské Navalis otvorili na Domaši letnú sezónu

Požehnanie udelili český kardinál Dominik Duka a košický arcibiskup Bernard Bober.

28. jún 2020 o 9:27 TASR

KVAKOVCE. Na slávnostiach svätého Jána Nepomuckého na Domaši v sobotu večer slávnostne požehnali lode a ľudí od vody český kardinál Dominik Duka a košický arcibiskup Bernard Bober.

Urobili tak z paluby výletnej lode Bohemia, ktorá sa na vodnú nádrž Domaša dostala vlani z Prahy.

Podujatie Slovenské Navalis na úvod letnej sezóny následne vyvrcholilo veľkým ohňostrojom.

Chcú pokračovať aj o rok

Sv. Ján Nepomucký je patrónom námorníkov a všetkých ľudí od vody.

V Prahe pri Karlovom moste majú svätojánske slávnosti Navalis, ktoré sú oslavou tohto českého svätca, 300-ročnú tradíciu.

„Myšlienka urobiť podobné slávnosti na Domaši vznikla minulý rok v Prahe, keď práve počas slávností Navalis bola vypravená loď Bohemia na Domašu a jej cestu požehnal kardinál Dominik Duka," uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš Michaela Zdražilová.

V takejto forme otvorenia letnej sezóny spojenej s kultúrnym programom by chceli pokračovať aj budúci rok.

Obnova tradícií

Podľa kardinála Duku ide pri slávnostiach o určitú obnovu starých barokových tradícií, ktoré zakorenili najmä v ľudovej tradícii.

„Má to veľkú súvislosť aj s rodným jazykom a rodnou krajinou, a svätý Ján Nepomucký nie je, povedali by sme, monarchický svätec alebo svätec štátnej identity, ale je to predovšetkým svätec ľudskosti a vzájomnej úcty a pomoci," povedal Duka.

V nedeľu odpust

Súčasťou programu Slovenské Navalis bola slávnostná svätá omša Za uzdravenie sveta.

Na podujatí sa zúčastnili aj predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár, minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (obaja Sme rodina) a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH).

V nedeľu pokračoval program odpustovou slávnosťou v kostolíku na Trepci v rámci stretnutia rodákov zo zatopených obcí Trepec a Dobrá nad Ondavou.

Výletná loď sa vlani vrátila na Domašu po 26 rokoch.

Z jej putovania z Prahy na Slovensko vznikol aj dokumentárny film. Počas necelých dvoch mesiacov prevádzky vlani prepravila okolo 21 000 ľudí.