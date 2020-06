V centre Prešova položia po prvýkrát špeciálny protihlukový asfalt

Kruhový objazd sprejazdnia v lete.

30. jún 2020 o 15:03 Michal Ivan

PREŠOV. Stavba obchodného centra Forum si vyžiadala aj opravy priľahlých komunikácií a križovatiek.

Stavebné práce sú v plnom prúde a čoskoro pribudne na mieste aj špeciálny protihlukový asfalt.

Sprejazdnenie uzatvorených ulíc sa oneskorí.

Položia špeciálny asfalt

V Prešove po prvýkrát použijú protihlukovú asfaltovú zmes Viaphone.

Špeciálnu asfaltovú vrstvu položia na vozovku v závere opravy ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova.

„Pri rozsiahlej rekonštrukcii ulíc sa kompletne zmodernizujú chodníky a cesty v okolí rozostavaného obchodného centra. Ďalšou výhodou pre Prešovčanov bude špeciálny protihlukový asfalt, ktorý bude použitý na oboch uliciach. Uzávera Hviezdoslavovej, Štefánikovej a ulice Biskupa Gojdiča však potrvá o niečo dlhšie,“ informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Pôvodný termín 30. jún sa posunul a ulice Štefánikova, Hviezdoslavova a Biskupa Gojdiča tak zostanú uzavreté až do 16. augusta.

„Dôvodom predĺženia uzávery ulíc je meškanie dodávok stavebných materiálov a technológií v súvislosti s pandémiou Covid-19. Zdržanie spôsobilo aj množstvo inžinierskych sietí, ktoré neboli zakreslené v dokumentácii a boli objavené až počas stavebných prác. Siete museli byť preložené dodatočne, čo ovplyvnilo plynulosť prác na objekte obchodného centra Forum a v jeho tesnej blízkosti. Okolité cesty zostanú uzavreté o niečo dlhšie aj z dôvodu nasadenia žeriavu, ktorý bude zdvíhať stavebný materiál a jednotlivé prvky technológie na objekt obchodného centra,“ vysvetlil Tomek.

Vznikne kruhový objazd

Práce pokračujú aj na modernizácii križovatky pri obchodnom dome.

„Starú križovatku pod niekdajším obchodným domom Tesco nahradí moderný kruhový objazd, ktorý bude prepájať spomínané ulice s vjazdom a výjazdom do dvojpodlažného podzemného parkoviska s kapacitou takmer 500 parkovacích miest, ktoré vznikne pod novým OC Forum,“ informoval Tomek.

Rozsiahlou opravou prejdú aj cesty a chodníky v okolí rozostavaného obchodného centra.

Investícia je financovaná zo súkromných zdrojov bez finančnej účasti mesta Prešov.

Obmedzenia

Uzatvorený ostáva naďalej úsek ulice Štefánikova a Hviezdoslavova v okolí stavby a priľahlé ulice sú zaslepené.

Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu je vedená po okolitých uliciach.

Linky MHD č. 29, 32 a 32A premávajú po obchádzkových a náhradných trasách.

Pre chodcov je už sprístupnený chodník na juhozápadnom rohu križovatky ulíc Štefánikova a Hviezdoslavova.

„Do 13. 7. bude otvorený chodník na južnej strane Štefánikovej ulice v úseku od Masarykovej ulice po Hviezdoslavovu, čím obyvatelia a návštevníci ulíc Janka Borodáča, Štefánikova a Hviezdoslavova získajú priamy prístup do centra mesta. Na ulici Biskupa Gojdiča bude vytvorený dočasný koridor pre peších, ktorý umožní chodcom prístup do hotela Bélier a do objektu Gréckokatolíckej teologickej fakulty. Tento koridor nebude otvorený v neskorých večerných a nočných hodinách a počas pokladania dlažby,“ uviedol Tomek.

Obyvateľom bytového domu na Štefánikovej ulici č. 2 a 4, a rodinného domu Štefánikova č. 6 je umožnený peší prístup a príjazd autom cez stavenisko.

Obyvateľom bytového domu na Hviezdoslavovej č. 2, 4 a 6 je umožnený len peší prístup.

Parkovanie áut je zabezpečené na dočasne zriadenom parkovisku v priestore mestskej tržnice.

„Po otvorení chodníka na Štefánikovej ulici už nebudú obyvatelia bytového domu na Štefánikovej ulici č. 2 a 4 a rodinného domu Štefánikova č. 6 chodiť cez stavenisko na základe špeciálneho režimu dohodnutého so zhotoviteľom stavby. Pri prístupe autom zostáva v platnosti pôvodný režim,“ dodal Tomek.