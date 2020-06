Bardejov potrebuje kvalitu. Aspoň šesť-sedem hráčov do základu

Kukulský: Nech sa to vyrieši čím skôr a máme pokoj.

1. júl 2020 o 0:00 Daniel Dedina

BARDEJOV. Futbalistov Partizána Bardejov sa už dohrávanie aktuálnej druholigovej sezóny netýka.

Klubu síce týmto rozhodnutím odpadli hroziace záchranárske starosti, ale objavili sa nové.

Definitívny verdikt o tom, či sa vôbec do nasledujúceho ročníka prihlási, bol dlho na vážkach.

Napokon si Bardejovčania prihlášku podali, čo znamená, že druhá najvyššia súťaž z horného Šariša nevymizne.

Aktuálne už mužstvo zaberá v letnej príprave, avšak mesiac pred začiatkom súťaže je otáznikov v zložení kádra viac než dosť.

Skladajú mužstvo i realizačný tím

„Prípravu na novú sezónu sme začali 16. júna a trénovať budeme bez prestávky až do prvého majstrovského zápasu. Mužstvo sa skladá nanovo, niektorí hráči odišli, ďalší sa chcú venovať už práci. O konkrétnych menách je ešte predčasné hovoriť, káder ale musíme doplniť, ak chceme byť konkurencieschopní. Potrebujeme najmä kvalitu do základnej zostavy. Minimálne šesť-sedem hráčov, čo je dosť veľa. Verím, že sa nám to podarí,“ povedal nám tréner Partizána Bardejov Jozef Kukulský.

V úvodných dvoch týždňoch prípravy mal k dispozícii dvadsiatich hráčov do poľa a štyroch brankárov.