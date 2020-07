Hádzanára Tatrana Prešov zadržali na hranici Poliaci, v problémoch sú aj ďalší

Brazílčana Colodetiho ani Tunisana Abdalaha do EÚ nepustia.

2. júl 2020 o 11:32 Ján Leško

PREŠOV. S deviatimi hráčmi otvorili prvý tréning na novú sezónu tréner hádzanárov Tatrana Prešov Slavko Goluža a generálny manažér klubu Miroslav Benický.

Jedna z nových akvizícií z Brazílie je síce už v Prešove, no musel do päťdňovej domácej izolácie.

Podstatne horšie sú na tom momentálne ďalší hráči, ktorí prvý tréning v Tatran handball arene prvého júla nestihli.

Odmietli ich Francúzi, Nemci i Rakúšania

Igor Čupryna, Oliver Rábek, Tomáš Rečičár, Dominik Krok, Nino Grzentič, Dávid Michalka, Josef Hozman, z novicov Tunisan Jihed Jaballah a Slovinec Lucijan Fižuleto sú tá deviatka, ktorá v THA absolvovala prvý, ľahký otvárací tréning, na ktorom v hádzanárskej hale dominoval futbal.

Ako nás informoval generálny manažér Tatrana Prešov M. Benický, situácia s príchodmi ďalších zahraničných hráčov klubu je viac ako zložitá.

„K prvému júlu nám chýbajú v hale šiesti hráči, jeden je v domácej izolácii. Tesne pred prvým tréningom sme dostali prvú nepríjemnú informáciu. Brankár Marcos Coledeti, ktorému sme sa všemožne usilovali vybaviť výnimku na vstup z Brazílie do EÚ, ju napokon nedostal. A to i napriek už negatívnym testom na Covid–19 a trikrát menenej letenke. Nemecké ani rakúske orgány mu vstup do európskeho priestoru nedovolili. Ti isté platí aj v prípade tuniskej spojky Anoura Ben Abdallaha. Aj on usiloval o výnimku, avšak nepochodil u Francúzov, Nemcov, Rakúšanov. Takže príchody oboch sú zatiaľ v nedohľadne,“ otvorene povedal M. Benický.

Ak aj prídu, musia do izolácie

V inej situácii sa ocitol Roman Carapkin, ktorý sa vybral z Moskvy do Prešova autom, no uviazol na bielorusko–poľskej hranici.

„Stojí tam už dva dni, no Poliaci ho odmietajú do EÚ pustiť. Komunikujeme intenzívne s ruskou ambasádou i poľskými úradmi, aby mu umožnili vstup do EÚ, konkrétne na Slovensko, kde má prechodný pobyt a kde vykonáva profesionálnu prácu. Prvý tréning teda nestihol, no predpokladáme, že jeho prípad asi vyriešime najskôr,“ nádejal sa generálny manažér Tatrana.

„Druhého júla by mali leteckou linkou z Lisabonu do Budapešti prísť Portugalčan Nuno Santos i Kubánec Pavel Caballero Hernandez. Ak sa nič nezmení a šťastne dorazia do Prešova, obaja, podobne ako pred nimi z Bosny a Hercegoviny prichádzajúci Brazílčan Guilherme Linhares, budú musieť do päťdňovej domácej izolácie. Takže na budúci týždeň by nás mohlo byť už viac. K mužstvu by sa za daných okolností mali pripojiť aj dorastenci nášho klubu Jakub Kravčák a Tomáš Fech, ktorí teraz majú reprezentačné povinnosti. Budeme čakať teda aj na príchod novicov i týchto mladíkov, aby sme v dohľadnom čase mohli prípravu v domácich podmienkach začať už naplno.“