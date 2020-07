Minister Krajčí vymenoval nového riaditeľa prešovskej nemocnice

Napraviť má zadlžovanie.

2. júl 2020 o 14:13 (aktualizované 2. júl 2020 o 15:29) Michal Ivan

PREŠOV. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) vo štvrtok vymenoval nového riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana (FNsP) v Prešove.

Stal sa ním Ľubomír Šarník, expert na optimalizáciu procesov v podnikoch.

Model jednoosobového vedenia v nemocnici má úzko spolupracovať s námestníkmi.

Minister predstavil aj nový tím vedenia nemocnice.

Jeho členmi sú Jaroslav Barla, námestník pre chirurgické odbory a Monika Smolnická, námestníčka pre ošetrovateľstvo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nový riaditeľ má zastaviť zadlžovanie

V prešovskej nemocnici už od začiatku tohto roka chýbal generálny riaditeľ nemocnice.

Od roku 2012 jej šéfoval Radoslav Čuha, ktorý odstúpil, podľa tlačovej správy prešovskej nemocnice z marca tohto roka mal z postu riaditeľa odísť kvôli novej pracovnej ponuke.

Aktuálne figuruje ako medicínsky riaditeľ v sieti polikliník a nemocníc spoločnosti Svet zdravia, patriacej finančnej skupine Penta.

Podľa ministra štátne nemocnice vytvorili historickú stratu a zadlžili sa o viac ako 170 miliónov eur.

„Musíme sa zamerať na to, ako zefektívniť a zoptimalizovať procesy v nemocniciach. Preto by som vám dnes rád predstavil nového riaditeľa nemocnice Ľubomíra Šarníka. Je to riaditeľ, pretože ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo pristúpiť k zmene súčasného modelu vedenia z trojosobového štatutárneho orgánu na jednoosobový. Nemocnica bude mať odteraz len svojho riaditeľa, ktorý musí veľmi intenzívne spolupracovať s námestníkmi,“ povedal Krajčí.

Minister nového riaditeľa predstavil ako experta na optimalizáciu procesov v podnikoch, ktorý sa zaoberá znižovaním nákladov a zvyšovaním efektivity a výkonnosti.

„Preto si myslím, že je to veľmi dobrý a skúsený manažér, ekonóm, ktorý bude vedieť ekonomicky túto nemocnicu postupne vytiahnuť zo schémy zadlžovania. V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva treba nastaviť platobné mechanizmy poisťovní tak, aby sa táto nemocnica aj za našej vlády vyhrabala z neustáleho zadlžovania."

V roku 2018 mala prešovská nemocnica vygenerovať stratu viac ako 11 miliónov eur a v roku 2019 takmer 25 miliónov.

„Nebolo to tu dobre nastavené, musíme sa nad tým vážne zamyslieť,“ povedal Krajčí.

V tíme nového riaditeľa bude Jaroslav Barla, dlhoročný lekár, ktorý pôsobil aj v mimo štátneho sektora, a má prevziať zodpovednosť za medicínske stratégie v nemocnici.

Námestníčkou pre ošetrovateľstvo sa stala Monika Smolnická, ktorá predtým 32 rokov pôsobila v nemocnici a bola jednou z tých, ktorá poukazovala na zlé postavenie zdravotných sestier.

Vízie nového vedenia

Nový riaditeľ predstavil aj svoju víziu.

„Chcel by som, aby z tejto nemocnice bola jedna moderná a zdôrazňujem efektívna nemocnica, ktorá bude priateľská a ústretová pre pacientov. Zároveň to bude atraktívne miesto pre zamestnancov,“ povedal Ľubomír Šarník.

Podľa nového námestníka 1200 lôžok v nemocnici nezodpovedá realite a potrebám, ktoré v dnešnej dobe máme.

„Sme v 21. storočí a medicína sa výrazným spôsobom mení. Podiel minimálne invazívnej chirurgie a vôbec všetko je oveľa efektívnejšie, celá tá liečba. Pobyt na lôžku sa výrazným spôsobom skracuje. Vieme veľmi rýchlo a efektívne vyriešiť pacientov. Potrebujeme zefektívniť lôžkový fond, aby nemocnica bola pripravená pre 21. storočie, pre storočie technológií, aby dokázala byť efektívna,“ povedal Barla.

Minister riešil aj problémy, ktoré vznikli po veľkom štrajku a hromadnej výpovedi sestier v roku 2016.

Podľa neho mnohým sestrám po štrajku nebolo ponúknuté adekvátne miesto, alebo ich neprijali späť do nemocnice.

Aj preto bola do nového vedenia na post námestníčky pre ošetrovateľstvo vybratá Monika Smolnická.

„Som veľmi milo prekvapená, že pán minister sa takto zaujíma o sestry. Za svoje profesionálne pôsobenie, čo je skoro 35 rokov, som sa s takýmto prístupom ešte nikdy nestretla, hlavne po minulé vlády. Musím povedať, že pre sestry štrajk a hlavne, čo nasledovalo potom, bolo veľkou traumou. Teším sa, že konečne našli v tomto štáte u niekoho podporu. Je to pre nás veľká morálna satisfakcia,“ povedala Monika Smolnická.

Dočasné menovanie

Podľa ministra menovanie nového riaditeľa platí na maximálne šesť mesiacov.

„Do tohto obdobia zrealizujeme výberové konanie a budem rád, keď sa prihlási aj pán riaditeľ. Ak budú ďalší záujemcovia, o ktorých sme nevedeli, a budú mať lepšie vízie, posúdi to výberová komisia, ktorá má v tomto prípade vyššiu právomoc ako samotný minister, pretože jej závery sú pre mňa záväzné,“ uzavrel Krajčí.

Bývalý generálny riaditeľ Od roku 2012 nemocnici šéfoval Radoslav Čuha, ktorý začiatkom roka odstúpil z tohto postu. Pred nástupom do funkcie riaditeľa šéfoval nemocniciam Svet zdravia, ktoré patria pod spomínanú finančnú skupinu. Čuha sa z Košíc do Prešova presťahoval pred župnými voľbami, v ktorých sa stal poslancom vo volebnom období 2013 – 2017 ako kandidát Smeru a stal sa vtedy aj podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja. K poslaneckému kreslu mu pomohla mohutná podpora voličov z obcí, v ktorých sú veľké osady. V roku 2014 sa mal stať štátnym tajomníkom, ale nakoniec vymenovali Mária Miklošiho. Viaceré médiá po avizovaní jeho vymenovania upozornili, že sa do povedomia verejnosti dostal vďaka kauze bielenia zdravotnej dokumentácie v nemocnici. Čuha je známy aj omylom poslaným emailom redaktorke televízie Markíza, ktorý bol určený pre hovorkyňu. V ňom jej radil, ako sa vyhnúť odpovedi.

Menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiaden vplyv na redakčný obsah.