Šarišské Michaľany tretiu ligu hrať budú, tvrdí predseda klubu

Nového sponzora stále hľadajú.

4. júl 2020 o 0:00 Daniel Dedina

Tretia liga by mala pokračovať aj s futbalistami Šarišských Michalian. (Zdroj: Attila Mikloško)

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Hoci Šarišské Michaľany figurujú v zozname prihlásených účastníkov pre nasledujúci ročník III. futbalovej ligy Východ, nad ich účasťou sa v uplynulých dňoch vynárali pochybnosti a kolovali rôzne scenáre o tom, že do sezóny nenastúpia.

To, že táto záležitosť je otvorená, priznal minulý týždeň pre Korzár aj predseda OŠFK Šarišské Michaľany Peter Dugas.

V piatok nám však potvrdil, že tretiu ligu hrať budú.

„Bude so sedemnástimi účastníkmi, to znamená aj so Šarišskými Michaľanmi,“ povedal nám Dugas.

Mužstvo zatiaľ netrénuje

K súčasným otáznikom v šarišskom klube poznamenal: „Prišli sme o sponzora a zohnať 50-tisíc nie je jednoduché. Riešime to, stále prebiehajú rokovania, ale vyzerá to tak, že v tretej lige budeme účinkovať ďalej.“

Dugas tvrdí, že rokuje s viacerými potenciálnymi sponzormi.