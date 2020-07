Skatepark v centre Prešova je v dezolátnom stave, zo sídliska jazdcov vyháňajú

Olympijský šport nemá kvalitný areál.

5. júl 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Prešovská skaterská komunita bojuje za vynovenie skateparku na Baštovej ulici, ktorý je v dezolátnom stave.

Pre mladých športovcov sú prvky a povrch areálu nebezpečné a dochádza tam aj k zraneniam.

Športovci sa presunuli aj na námestie Centrum na Sídlisko III, odkiaľ ich však niektorí miestni vyháňajú.

Olympijský šport nemá v Prešove vhodné zázemie

Predseda občianskeho združenia, ktoré spája komunitu skaterov, Michal Sedlák predniesol na poslednom zasadnutí prešovského zastupiteľstva požiadavku na obnovu areálu na Baštovej ulici.

Cieľom ich komunity je robiť osvetu v Prešove, že skateboarding nie je vandalizmus.

Podľa nich ide o jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich športov na svete, ktorý má tímy, školy, ale aj vlastné značky s oblečením a športovým príslušenstvom.

Skateboarding zaradili ako novú športovú disciplínu aj do programu letnej olympiády v Tokiu.

Komunita chce vybojovať aj dôstojné športovisko v treťom najväčšom meste, keďže mnohí musia dochádzať do okolitých miest.

Skatepark na Baštovej ulici, ktorý vznikol pred rokmi na niekdajšom hádzanárskom ihrisku, je už v dezolátnom stave a žiadajú jeho obnovu.

„Má asfaltový povrch, ktorý tu položili koncom deväťdesiatych rokov. Pre športovanie je absolútne nevhodný. Ničíme si športové vybavenie a dochádza k nebezpečným zraneniam. Chápeme, že mesto hľadá peniaze na iné dôležité veci, a preto netrváme na vybudovaní úplne nového skateparku. Cenovo sa nové moderné parky s plným vybavením pohybujú 60-tisíc a viac. My žiadame vytvorenie novej betónovej plochy pre skatepark. Leštený betón, ktorý by eliminoval odreniny jazdcov a obmedzilo by sa opotrebovanie, zvýšila by sa bezpečnosť,“ povedal na zastupiteľstve Sedlák.

Nový povrch má stať 20-tisíc eur

Nová úprava povrchu by mala stáť podľa Sedláka 20-tisíc eur a vydržať má 15 rokov.