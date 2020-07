Pacheco a Carapkin po strastiplnom cestovaní dorazili do Prešova

Obaja hádzanári sú v domácej izolácii.

6. júl 2020 o 11:30 Ján Leško

PREŠOV. Tatran Prešov zostavil káder na hádzanársky ročník 2020/2021 z hráčov ôsmich krajín.

Naň už rozbehol aj prípravu, no v silne okyptenom zložení.

Z troch Brazílčanov sú v Prešove dvaja

Na prvom tréningu prvého júla sa trénerovi Golužovi prihlásilo len deväť hráčov zo šestnásťčlenného základného kádra.

Zvyšok sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu nemohol dostaviť pre problémy s leteckou prepravou či povolením vstupu na územie Európskej únie.

Z trojice Brazílčanov, ktorí sú zmluvnými hráčmi slovenského majstra, je momentálne na tom najhoršie brankár Marcos Colodeti, ktorý v rodnej krajine zatiaľ márne čaká na povolenie vstupu do EÚ.

A to aj napriek faktu, že aj opakované testy na Covid-19 má negatívne a že do Európy mal už zakúpené letenky.

Podobne je na tom stále aj tuniská ľavoruká spojka Anour Ben Abdallah.

Vyše 24 hodín v lietadlách aj vo vlaku

Dvom hádzanárom Tatrana Prešov sa aj napriek obrovským cestovným peripetiám zo svojich rodných krajín podarilo na Slovensko šťastne docestovať.

Pedro Pacheco sa dostal do Európy letecky z Brazílie do Amsterdamu, odtiaľ do Viedne a potom z Bratislavy vlakom do Prešova.

„Uťahaný, ale šťastný sa nám hlásil. Avšak s tým, že ostáva v päťdňovej domácej izolácii. Ak aj druhý test na Covid–19, po prvom v Brazílii, zrejme koncom tohto týždňa, bude negatívny, bude sa môcť zapojiť do prípravy s mužstvom. Domáca izolácia končí zase jeho krajanovi Guilhermovi Linharesovi a teraz čaká na druhý test. V prípade, čo predpokladáme, že bude negatívny, aj on sa pridá k nášmu tímu,“ oznámil generálny manažér Tatran Prešov Miroslav Benický.

Dodal, že o ďalších príchodoch či zmenách v základnom kádri budú informovať v najbližších dňoch.

Vykúpenie na hranici prišlo na tretí deň

Ešte dlhšie ako Brazílčan Pacheco cestoval na zraz hádzanárov Tatrana Prešov z Ruska Roman Carapkin.

Moskovský rodák sa z rodnej Moskvy vydal na cestu s manželkou do Prešova, kde obaja majú prechodný pobyt, autom.

Cesta cez Bielorusko do s Poľskom hraničného Brestu prebiehala bez akýchkoľvek komplikácií.

„Nakoniec, absolvoval som tých niečo málo nad tisíc kilometrov takto nie prvý raz. Do Prešova nám ostávalo ani nie päťsto. Bielorusi nás na ich území prepustili bez problémov. Lenže poľskí hraničiari nám vystavili stopku. Na územie EÚ nás odmietli pustiť. Pritom sme mali aktuálne testy na Covid–19 negatívne, všetky potrebné doklady o tom, že na Slovensku máme prechodný pobyt a ja k tomu profesionálnu pracovnú zmluvu, nezaberali. Príprava v Prešove začínala prvého júla podvečer a my sme na bielorusko–poľskú hranicu dorazili už tridsiateho júna v skorých ranných hodinách. Predtým, než sme sa vydali z Moskvy, písal som na ruskú ambasádu vo Varšave, odkiaľ som dostal informáciu, že s tranzitom by sme nemali mať žiadny problém v súvislosti s dokladom o negatívnom teste a prechodnom pobyte na Slovensku v Prešove. Úradníkom na poľskej hranici tieto fakty ale nestačili,“ rozhovoril sa Carapkin.

„Takže sme museli späť do Brestu ubytovať sa a začať riešiť problém cez zastupiteľské orgány dotknutých krajín. Veľký kus pre mňa i manželku pritom spravil aj generálny manažér Tatrana Miroslav Benický. Verte, dva dni to boli ťažké vybavovačky. Na tretí deň sa však pre nás veci pohli a dospeli k povoleniu vstupu na územie EÚ. Nedobrovoľný pobyt v Breste na vlastné náklady teda skončil pre nás šťastným rozuzlením. V prešovskom byte sme si s úľavou vydýchli. Nastúpili sme päťdňovú domácu izoláciu a osobne verím, že i ďalší test na Covid–19 dopadne dobre, budem sa konečne môcť zísť so spoluhráčmi a naskočiť do rozbehnutého prípravného kolotoča. Veľmi sa už na to teším,“ zhrnul svoje cestovné peripetie hráč spojkového radu a alternujúci pivot Tatrana.