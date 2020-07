Vilu v Prešove petícia nezachráni. Pripisujú ju významnému architektovi, pamiatkou nie je

Secesnú stavbu nahradí komplex s bytmi, má bojovať o architektonické ceny.

13. júl 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Na Masarykovej ulici plánujú v blízkom čase búrať vilu, ktorá je síce pripisovaná známemu architektovi Viliamovi Glaszovi, no jeho autorstvo nie je potvrdené.

Proti likvidácii historickej budovy vznikla petícia aj napriek tomu, že objekt nie je pamiatkovo chránený.

Podľa jeho majiteľa nahradí pôvodný chátrajúci objekt nový polyfunkčný komplex, ktorý zabojuje o cenu za architektúru.

Na projektovanie si vybral renomované architektonické štúdio zerozero, ktoré má za sebou už niekoľko ocenení.

Majiteľ budovy s architektom Iraklim Eristavim odmietajú tvrdenia petičiarov, že si nectia históriu, a sľubujú, že nový objekt bude dôstojnou náhradou.

Proti búraniu spisujú petíciu

„Zabudnutá vila na okraji centra Prešova to už má zrátané,“ začína sa príspevok na sociálnej sieti, ktorý komentovali a zdieľali stovky ľudí.

Ako potvrdilo mesto, stavebný úrad vydal 17. októbra 2019 rozhodnutie, ktorým povolil odstránenie stavby.

Proti búraniu bola v júni tohto roka spísaná aj online petícia - Zrušenie rozhodnutia na asanáciu secesnej vily na ul. Masarykova 6.

Za viac ako dva týždne ju podpísalo vyše 400 ľudí.

„Secesná vila, pripisovaná významnému prešovskému architektovi Viliamovi Glaszovi, patrí medzi nemnohé príklady secesnej architektúry v Prešove. Jej hodnotu zvyšujú aj mnohé zachované autentické umelecko-remeselné detaily. Preto jej asanácia by bola nenahraditeľnou stratou nielen pre historickú architektúru Prešova, ale aj celého Slovenska. Takýchto kvalitných stavieb nie je tak veľa, aby sme si mohli dovoliť stratiť tento príklad umelecky stvárneného vilového individuálneho bývania,“ hlása petícia.

Vila nie je pamiatkou

Vila je pripisovaná architektovi Viliamovi Glaszovi, ktorý navrhol v Prešove Vodárenskú vežu, Korčuliarsky pavilón aj Bosákov dom.

Autorstvo však nie je potvrdené ani podľa pamiatkarov.

„V rámci mapovania a hodnotenia 'prešovskej secesie' nebol realizovaný archívny výskum, preto nie je možné s istotou povedať, že ide o návrh a stavbu Viliama Glasza. Je len pravdepodobným tvrdenie, že sa dielo 'pripisuje' tomuto architektovi,“ informovala nás riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Prešove Eva Semanová.

Secesný objekt na Masarykovej nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ÚZPF), teda nie je národnou kultúrnou pamiatkou.

Je však súčasťou ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Prešov.

Ak by objekt bol vyhlásený za chránenú pamiatku, nebolo by možné ho zbúrať a majiteľ by sa mal o budovu starať na svoje náklady.

„Po vyhodnotení všetkých pre (architektonický výraz západnej fasády so vstupom a ozdobnými prvkami, strešná vežička s krytinou v tvare šupín, liata podlaha na podeste vstupu, bočné pôvodné dvere, pôvodné komíny...) a proti (sekundárne včlenenie nákladného výťahu do átria, oceľová prístavba vo východnej časti, absencia pôvodných prvkov v interiéri, prestavané bočné schodisko...), okrem podnetu pre posúdenie komisie, preto nebol pre objekt podaný návrh na zápis do ÚZPF,“ informovala Semanová.

Na mieste vznikne polyfunkčný komplex s bytmi

K petícii sa vyjadril aj konateľ firmy, ktorá vlastní budovu a priľahlé pozemky.