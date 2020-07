Zamestnanci prešovského centra sociálnych služieb v karanténe majú negatívne testy

Vzorky už odobrali aj klientom, výsledky budú v sobotu.

10. júl 2020 o 10:27 SITA

PREŠOV. Všetkých 63 testov zamestnancov Centra sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove, ktorí sa od stredy nachádzajú v karanténe v zariadení, malo po rýchlotestoch aj po presnejších PCR testoch negatívne výsledky na koronavírus.

Ako informovala poverená riaditeľka CSS Vita Vitalis Terézia Sisáková, v piatok ráno už otestovali aj všetkých 112 klientov zariadenia a tiež 44 zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe.

„Títo zamestnanci ráno prišli k nám do zariadenia, aby sme urýchlili testovanie a nemuseli čakať na výzvy regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý nám takto vyšiel v ústrety a poslal nám testy navyše. Odbery sme vykonali v oddelenej budove za dodržiavania dvojmetrových odstupov. Všetci boli disciplinovaní a všetko prebehlo v poriadku. Testy sme následne odviezli do laboratória do Košíc, kde ich vyhodnotia,“ uviedla Sisáková.

Výsledky by mali byť k dispozícii najneskôr v priebehu soboty.

„Klienti aj zamestnanci zatiaľ zvládajú situáciu dobre,“ dodala poverená riaditeľka.

Opakované testovanie

Ako dodala Dáša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom zariadenia, zamestnanci naďalej zostávajú v karanténe do ďalšieho opakovaného kontrolného testovania pravdepodobne v druhej polovici budúceho týždňa.

„Stav zamestnancov, ako aj prijímateľov je pravidelne monitorovaný, momentálne je situácia pokojná. Dočasne bolo pozastavené poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, platí zákaz vychádzok, návštev, zabezpečená je zvýšená dezinfekcia i dostatočný počet ochranných osobných pracovných prostriedkov,“ dodala Jeleňová.

Sprísnené opatrenia

Zamestnanci a klienti CSS Vita Vitalis sú v karanténe po pozitívnom teste na vírus SARS-CoV-2 u lekára a zdravotnej sestry, ktorí v zariadení minulý týždeň ordinovali.

Prešovský samosprávny kraj ešte v stredu zabezpečil pre prijímateľov a zamestnancov, ktorí boli alebo mohli prísť do styku s nakazenou dvojicou, rýchlotesty. Všetky výsledky boli negatívne.

V zariadení zároveň v súvislosti s hláseným pozitívnym nálezom prijali aj sprísnené opatrenia.

V rámci krízového plánu vyhlásili karanténny režim s vyčlenenými červenými zónami, zákazom návštev, zvýšenou dezinfekciou, doplnením potrebných ochranných pomôcok, najmä respirátorov FFP3 a testovaním.