Multinárodný Tatran ide do novej sezóny s vynoveným kádrom

Ubudlo Balkáncov, prišli Afričania aj Juhoameričania.

13. júl 2020 o 13:05 TASR

PREŠOV. Výrazná zmena národnostného zloženia, či príprava na účinkovanie v novej európskej lige.

Aj o tom je príprava hádzanárov Tatrana Prešov, ktorí majú pred sebou opäť pestrú sezónu.

Ročník 2020/2021 sa pre nich začne dohrávkou minulosezónneho Slovenského pohára, v ktorom chcú potvrdiť pozíciu najlepšieho slovenského tímu.

"Je to pre nás povinnosť a očakávam, že po kvalitnej dvojmesačnej príprave potvrdíme slovenskú dominanciu," uviedol generálny manažér Tatrana Miroslav Benický k jednoznačnej ambícii získať Slovenský pohár.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prešovčania budú v ročníku 2020/2021 pravdepodobne opäť účinkovať aj v SEHA lige a premiérovo aj v Európskej hádzanárskej lige (EHL).

"Vieme, že EHL bude veľmi náročná, možno ešte národnejšia než skupiny C a D v Lige majstrov, v ktorých sme účinkovali v nedávnych sezónach. S určitosťou sa v skupine stretneme s minimálne jedným tímom z Francúzska i Nemecka. Postupovať budú štyri mužstvá zo šiestich. Uvidíme, koho nám žreb pridelí do skupiny. V SEHA lige je momentálne ešte viacero otáznikov. Hovorí sa o septembrovom turnaji Final Four 2019/2020, po ktorom by sa mala začať nová sezóna. Ale momentálne ani nie sú informácie o tom, kedy by sa mala začať a s koľkými mužstvami," poznamenal Benický.

Goluža: Nie národnosť, kvalita

V kádri Tatrana nastali po sezóne 2019/2020 zásadné zmeny.

Už v ňom nefigurujú Martin Straňovský, Lukáš Urban, Januš Lapajne či Titouan Gatiné a na ich miesta prišli legionári.

Nie však zo Srbska či Chorvátska ako v nedávnych rokoch, ale z Brazílie, Tuniska i Kuby.

"Pre nás nie je dôležitá národnosť, ale kvalita. Teraz máme v tíme hráčov z iných krajín než v nedávnych rokoch, no tí prinesú zase niečo nové, niečo, čo nám chýbalo. Uvedomujeme si, že bude potrebný nejaký čas na zohratie sa a preto si chceme spestriť prípravu aj teambuildingom," povedal tréner Slavko Goluža.

Generálny manažér klubu Miroslav Benický ocenil na nových akvizíciách hlad po úspechu a energiu, ktorú priniesli.

"Vidíme v nich túžbu posúvať sa vpred. Nebude jednoduché zohrať toľko nováčikov, navyše rôznych národností, ale máme dosť času na to, aby sme to dokázali."

Hviezdou má byť tím

Benický viackrát zdôraznil, že najväčšou hviezdou Tatrana by mal byť tím a nie jednotlivec.

Napriek tomu spomedzi nových posíl púta pozornosť najmä tuniský pivot Jihed Jaballah.

"Je to kapitán tuniskej reprezentácie a patrí k viditeľnejším menám na našej súpiske. To, čo platí pre mladých chlapcov, však bude platiť aj pre neho - musí sa podriadiť tímovým ambíciám."

Jaballah je známy aktivitou na sociálnych sieťach a pozornosť svojich fanúšikov teraz zameral na Tatran Prešo.

"Mal som viacero ponúk, ale napriek tomu bolo moje rozhodovanie jednoduché. Tatran hral v Lige majstrov, pôsobí v SEHA lige a pravidelne účinkuje v Európe. V tíme je zmes mladých hráčov so skúsenými a pred nami je sezóna, v ktorej budeme mať vysoké ambície. Moji fanúšikovia sa ma pýtali na viacero národností, ktoré máme v tíme. Verím, že budeme pôsobiť ako jedna rodina a všetko bude fungovať ako má."

Situácia nie je jednoduchá, ale stabilná

Ani najúspešnejší slovenský klub sa nevyhol komplikáciám spôsobenými pandémiou koronavírusu, no zatiaľ ich zvládol so vztýčenou hlavou.

"Sme veľmi radi, že sme nastavili finančné parametre už v začiatku krízy. Bolo to náročné obdobie z hľadiska komunikácie s našimi partnermi aj hráčmi. Stabilizovali sme určité veci nielen pre sezónu 2019/2020, ale aj pre 2020/2021. V tomto momente nie je situácia jednoduchá, ale nazvem ju stabilná. Aj pri hráčskych zmluvách sme pristúpili k úpravám, ale nerád by som to prezentoval tak, že sme šetrili na úkor kvality. Kvalita a výkon pre nás ostávajú prioritami. Finančné podmienky hráčov sme však prispôsobili podmienkam, ktoré spôsobila pandémia," uviedol Benický.

Prešovčania sa v rámci prípravy nepredstavia na tradičnom Turnaji šampiónov v Doboji, ktorý je zrušený.

"To nám skomplikovalo situáciu, pretože nie je jednoduché hľadať kvalitnú alternatívu. Najreálnejšie vyzerá výjazd do Chorvátska a Slovinska, teda ak nám to umožnia opatrenia," vysvetlil Benický.

Káder Tatrana Prešov pre sezónu 2020/2021 brankári: Igor Čupryna, Marcos Colodeti hráči: Oliver Rábek, Dávid Michalka, Dominik Krok, Roman Carapkin, Josef Hozman, Tomáš Rečičár, Nino Grzentič, Pedro Pacheco, Guilherme Linhares, Jihed Jaballah, Anouar Ben Abdallah, Nuno Santos, Pavel Hernandez, Lucijan Fižuleto prišli: Guilherme Linhares de Souza (pr. spojka/Braz.), Marcos Vinicios Colodeti (bran./Braz.), Jihed Jaballah (piv./Tun.), Anouar Ben Abdallah (pr. spojka/Tun.), Lucijan Fižuleto (str. spojka/Slov.), Nuno Miguel Martins Afonso Santos (pr. krídlo/Portug.), Pavel Caballero Hernandez (ľav.krídlo/Kuba) odišli: Mario Cvitkovč, Januš Lapajne, Leon Vučko, Martin Straňovský, Lukáš Urban, Rares Marian Fodorean, Javier Muňoz, Titouan Afanou Gatine, Ogjen Djerič Plán prípravných zápasov: Gyöngyös (Maď.) - Tatran Prešov /piatok, 24. júla/ Tatran Prešov - Kalisz (Poľ.) /sobota, 1. augusta/ turnaj v Mielci (Poľ.), súperi: Stal Mielec Wisla Plock, Górnik Zabrze, Azoty Pulawy, Piotrków Trybunalski /piatok, sobota, 14.-15. augusta/