Covid-19 sa objavil na prešovskej psychiatrii

Ďalšie testy personálu i pacientov boli negatívne.

15. júl 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Na psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Jána Adama Reimana zaznamenali u jednej zo zamestnankýň pozitívny test na ochorenie Covid-19.

Neskôr k nej pribudli i ďalší.

V súvislosti s možným šírením nového koronavírusu majú ľudia obavy.

O tomto prípade nás informovala pracovníčka z iného oddelenia fakultnej nemocnice. Z dôvodu citlivosti situácie nechce byť menovaná.

Prešovská nemocnica informáciu o pozitívnych prípadoch potvrdila, sprísnila opatrenia a dala otestovať ostatných členov zdravotníckeho personálu na tomto oddelení. Ďalšie testy dopadli negatívne.

Pribudli pozitívne testovaní

Podľa čitateľky bola v piatok 10. júla na oddelení psychiatrie FNsP Prešov pozitívne testovaná jedna zamestnankyňa.

Podľa nej už v sobotu boli štyri a s pozitívne testovanými zamestnancami bol v úzkom kontakte celý personál, ktorý naďalej pracuje a pohybuje sa medzi pacientmi.

Vedenie FNsP J. A. Reimana tvrdí, že má situáciu pod kontrolou.

„Na oddelení psychiatrie sme zaznamenali pracovníkov, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus, nemocniční epidemiológovia identifikovali ďalšie blízke kontakty. O všetkých týchto osobách má vedomosť Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorý im nariadil domácu karanténu. Ostatní zdravotnícki pracovníci boli preventívne testovaní a sú negatívni,“ tlmočila stanovisko FNsP hovorkyňa Renáta Cenková.

Zdôraznila, že sa uskutočnilo aj testovanie pacientov, pričom výsledky všetkých sú negatívne.

„Zdravotnícky personál FNsP J. A. Reimana Prešov pri svojej práci dodržiava všetky podmienky určené usmerneniami hlavného hygienika SR – predovšetkým dôsledné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, tzv. bariérovú ošetrovateľskú starostlivosť, denné monitorovanie zdravotného stavu a podobne,“ doplnila.

Obavy z nákazy

Pracovníčka FNsP vyjadrila obavy z rozšírenia nákazy.

„Veľmi sa všetci bojíme, že sa to rozšíri na celú nemocnicu, a tak aj v celom Prešove. Veď za nedodržanie karantény by mal niekto niesť zodpovednosť. Je tam nie jeden, ale niekoľko zamestnancov, ktorí sa pohybujú po meste a chodia naďalej do práce dokonca MHD. A testujú ich len postupne, nie naraz, aby sa nestalo, že nebude mať kto pracovať, keď sa naozaj potvrdí, že väčšina zamestnancov je pozitívna,“ tvrdí.

Nové opatrenia

Závažné obavy z toho, že by sa nový koronavírus mohol masívne šíriť ďalej v nemocničnou kolose, vedenie FNsP nemá. Prípadnému šíreniu majú zabrániť aj ďalšie prijaté opatrenia.

„Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v regióne a intenzívnu komunikáciu medzi FNsP J. A. Reimana Prešov a RÚVZ sme pristúpili k viacerým opatreniam. Okrem dodržiavania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení v súlade s usmerneniami hlavného hygienika SR sme zároveň v našom zdravotníckom zariadení zakázali návštevy a zaviedli triáž pacientov pred jednotlivými pavilónmi nemocnice,“ konštatovala Renáta Cenková.