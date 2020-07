Herečka Zdenka Kvasková nekváskuje a nepečie, necháva to na priateľa

Divadelnú pauzu po čudnej sezóne využila ako hudobníčka.

19. júl 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Zdenka Kvasková je herečkou Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove.

Ako mladá krv sa na divadelných doskách rýchlo etablovala, pričom ikonickou sa stala postava chlapca v oceňovanej hre Pieskovisko.

Dobre rozbehnutú divadelnú sezónu prerušila koronakríza.

Zdenka Kvasková pauzu využila na to, čomu sa súbežne venuje už roky, a to na hudbu.

Svojho času vyhrala súťaž Prešovský študentský Liverpool.

Bolo to v roku 2003, ešte pred prvým ošiaľom SuperStar, ktorej neskoršiu prvú víťazku Katku Koščovú vo finále zdolala.

Obe sa tento rok, aj s ďalšou „liverpoolskou“ víťazkou Viki Olejárovou, stretli na jednom pódiu pri spomienkovom zhromaždení k výročiu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Na záver spoločne zaspievali hymnu.

Hudbe sa Zdenka Kvasková venovala priebežne, či už s kapelou Padequa, ktorú mala s partnerom Jarom Ďurčekom, alebo s novou skupinou Kvaskova, s ktoru vydala aj debutový album.

S rusínskou herečkou a speváčkou, pochádzajúcou z Cerniny pri Svidníku, sa bolo o čom zhovárať.

Nomen omen neplatí

A keďže moderným trendom týchto čias, znásobeným nedávnou „koronou“, bolo kváskovanie, nemohli sme sa Kvaskovej na to nespýtať.

„Kvasková nekváskuje, dokonca ani nepečie,“ zareagovala Zdenka.

„Varím a dokonca veľmi rada, ale v domácnosti kváskuje a pečie môj priateľ Jaro, keďže sa tomu venuje aj profesionálne. Má vlastnú výrobňu na bezlepkové koláče a sušienky z dobrého cesta. Preto nemá význam mu v domácnosti konkurovať, a tak si hľadám iné aktivity,“ usmiala sa.

Koronakríza naplno zasiahla do jej profesného života.

Divadlá, a nielen tie, mali vynútenú pauzu.

„Všetko bolo v plnom prúde, chystali sme niekoľko premiér. Napokon boli len dve: Známy neznámy a Ostali hlupákmi. Keďže to bola vlastne moja druha sezóna, bola som dosť nabudená na ďalšie hry, ale 4. marca som si zahrala posledné predstavenie pred koronou a potom sa už hrať nedalo. Vlastne som nehrala doteraz pretože do divadla nastupujeme až začiatkom augusta.“

Zdenka Kvasková radšej veľké očakávania nemá.

No ďalšie zatváranie divadiel by nikoho nepotešilo.

„Verím, že nová sezóna bude pestrá na rôznorodosť postáv a tiež režisérov, lebo to je pre mňa na tejto práci také príťažlivé. Nesie to so sebou nové prístupy a veľa zaujímavej kreativity. Na stereotyp tu nie je priestor, čo mi vyhovuje. Zároveň mám rada výzvy, ale to sa nie vždy podarí.“

Top rola? Chlapec v pieskovisku

Najväčšou výzvou bola rola psychicky rozorvaného chlapca, ktorý nevie komunikovať s vonkajším svetom.

Táto rola bola zložitá nielen preto, že išlo o chlapčenskú postavu, ale aj pre zložitosť chlapcovej povahy a rozpoloženia.

„Tiež môžem povedať, že proces skúšania bol netradičný a veľmi zaujímavý. Celá hra je vlastne dosť bizarná. Oško z predstavenia Pieskovisko bol pre mňa určite top rolou v divadle,“ povedala herečka, ktorá sa s týmto predstavením chystá aj na dva české festivaly a na bratislavskú Novú drámu. Pieskovisko bolo nominované aj na cenu Divadelných tvorcov za rok 2019.

V DAD má Zdenka aj ďalšie roly, objavila sa v desiatich hrách.

Na krídlach Papierového draka

Popri herectve je jej srdcovkou muzika. Po rokoch na scéne sa s projektom Kvaskova dopracovala k debutovému albumu Papierový drak.

Prečo až teraz? Pomohla tomu koronakríza?