Poslanci sa vzbúrila voči rozhodnutiu primátorky. Videorokovanie odmietli

Zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné.

21. júl 2020 o 16:16 Michal Ivan

PREŠOV. V Prešove sa malo v utorok po prvýkrát uskutočniť zasadnutie zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie.

Väčšina poslancov sa neprihlásila a tak nebolo uznášaniaschopné.

Poslanci mali schváliť rozdelenie peňazí na odškodnenie ľudí z okolia vybuchnutej bytovky na Mukačevskej ulici, ktorí mali taktiež ujmu. Opakovane sa mali zaoberať aj rozpočtovým opatrením kvôli šetreniu.

Zastupiteľstvo ani mestská rada nerokovali

Primátorka Andrea Turčanová (KDH) zvolala zasadnutie zastupiteľstva formou videokonferencie.

„Je čas dovoleniek a hovorí sa o druhej vlne koronakrízy. Aj v Prešove stúpol počet nakazených, tak sme to nechceli riskovať. Ale hlavný dôvod boli dovolenky a chcela som, aby zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné,“ dôvodila v pondelok svoje rozhodnutie Turčanová.

Zasadnutie sa malo konať o 13. hodine, tomu malo predchádzať rokovanie mestskej rady, taktiež prostredníctvom videokonferencie.

Ani jedno zasadnutie sa však neuskutočnilo, keďže neboli uznášaniaschopné. Z 31 poslancov bolo prítomných iba 7.

„Bojkotovaním rokovania vyslali znepokojivý signál všetkým obyvateľom mesta, ktorých záujmy reprezentujú ako ich volení zástupcovia," znie stanovisko mesta.

Na neúspešnom rokovaní mestského zastupiteľstva sa prezentovali poslanci Pavol Neupauer (KDH), František Oľha (Šanca), Vladimír Feľbaba (OĽaNO), Rudolf Dupkala (Národná koalícia), Rastislav Mochnacký (KDH), Renáta Fedorčíková (NOVA) a Zuzana Bednárová (KDH).

„Myslím si, že zástupcovia troch poslaneckých klubov ukázali, ako im záleží na občanoch tohto mesta. Išlo o mimoriadne zastupiteľstvo, kde nebolo veľa bodov, ale mali sme schváliť podstatné veci," povedala primátorka.

Schváliť mali odškodnenie obyvateľov Mukačevskej v okolí vybuchnutej bytovky, ktorí neboli odškodnení v prvej etape, teda ani sedem mesiacov po tragédii.

Schvaľovať sa mala aj kúpa bratislavských autobusov, čím by sa ušetrilo na nájomnom.

„V neposlednom rade sme mali v rozpočtovom opatrení schváliť financie na havarijné stavy, aby sa mohli projektovo pripraviť a zaradiť do plánu investícií na ďalší rok," povedala po ukončení rokovania Turčanová.

Najväčší klub odmietol videokonferenciu

Po rozdelení trinásťčlenného poslaneckého klubu KDH, OĽaNO, NOVA a nezávislí na OĽaNO a nezávislí (osem členov) a KDH, NOVA a nezávislí (päť členov) ostal najväčším poslaneckým klubom v prešovskom mestskom zastupiteľstve Smer– SD, Most-Híd a nezávislí poslanci.

Podľa jeho predsedu Juraja Hudáča (Smer-SD) sa celý deväťčlenný klub jednohlasne zhodol, že cez videokonferenciu nechcú rokovať.

„My sme vopred upozornili pani primátorku, že žiadame, aby sa zastupiteľstvo nekonalo formou videokonferencie, ale fyzickým rokovaním vzhľadom na mimoriadne dôležité body ako napríklad rozpočtové opatrenie na 3,5 milióna eur. Nevidíme dôvod ani z hľadiska dovoleniek, my sme všetci tu, a ani z hľadiska epidemiologického. Aj v horšej situácii sa konalo zastupiteľstvo s fyzickou účasťou. Pokiaľ viem, tak neboli sme sami a aj iné kluby mali túto požiadavku. Pani primátorka sa rozhodla, ako sa rozhodla, my sa však nezaprezentujeme,“ povedal Hudáč hodinu pred plánovaným zasadnutím.

Ako však avizuje, celý klub je pripravený kedykoľvek rokovať počas prázdnin.

„Ja som sa zúčastnil rokovania mestskej rady cez videokonferenciu. Bolo to hrôzostrašné. Technicky absolútne nepodarené, nebolo počuť pani poslankyňu Andraščíkovú a to sme boli desiati. Pýtal som sa, ako bude zasadať návrhová komisia, ako budú zasadať kluby. Je na 99 percent pravdepodobné, že pri rozpočtovom opatrení budú protinávrhy, poslanecké kluby, návrhová komisia. Absolútne si to neviem predstaviť cez videokonferenciu,“ povedal Hudáč.

Ako dodal, ak by na rokovaní bol len bod programu o schválení dotácie pre Mukačevskú, tak by pristúpili aj na rokovanie cez videohovor.

„Tam je to jednoduché, všetci by boli za a prešlo by to bez akýchkoľvek problémov. K tomu však boli doplnené mimoriadne závažné body - majetkový prevod a rozpočtové opatrenie,“ dodal Hudáč.

Oľhovci chceli rokovať na úrade

Podobne to videl aj poslanecký klub Nezávislí kandidáti, Spolu–občianska demokracia, Šanca.

Ako povedal predseda päťčlenného klubu František Oľha (Šanca), s videokonferenciou nesúhlasili z dôvodu možných technických problémov. Problém nebol ani s dovolenkami.

„Úrad mal veľmi veľa času na technickú prípravu, pondelková skúška však prebiehala relatívne zle. Od apríla sme vyzývali primátorku na technickú realizáciu. Úrad mohol každého poslanca zobrať samostatne a nainštalovať softvér. V pondelok to však bolo chaotické," povedal Oľha.

Podľa neho, keďže na programe bolo najväčšie rozpočtové opatrenie v histórii mesta, tak zastupiteľstvo malo byť s fyzickou účasťou.

Klub KDH, Nova a nezávislí problém nevidel

Na zasadnutie cez videohovor bol pripravený celý klub KDH, NOVA a nezávislí.

„Zuzana Tkáčová sa ospravedlnila z neskoršieho príchodu, lebo mala povinnosti v práci, ale už sa nestihla prihlásiť. Boli sme pripravení rokovať," povedala predsedníčka päťčlenného klubu Zuzana Bednárová (KDH).

„Zrejme nevedia narábať s modernými IT technológiami, neviem si to inak vysvetliť. Rokovanie sa dá plnohodnotne uskutočniť aj takouto formou," zdôraznila Bednárová s tým, že členovia klubu nemali problém s pripojením.

Turčanová: Bola to iba politická obštrukcia

Turčanová odmieta technické problémy a tvrdí, že všetko bolo pripravené na rokovanie. Pripravené boli aj videokonferenčné online miestnosti pre zasadnutie klubov a návrhových komisií.

Jediný rozdiel oproti fyzickému rokovaniu je podľa nej pri hlasovaní, keď poslanci nevidia v reálnom čase, kto a ako hlasuje, alebo ako zmení rozhodnutie, iba konečný výsledok.

Hlasovanie konkrétnych poslancov však je v týchto prípadoch zverejnené po ukončení zastupiteľstva.

„Cez zoom fungujem v rámci zasadnutia výboru regiónov v Bruseli, používa ho aj Prešovský samosprávny kraj a mali sme aj jeden konferenčný hovor na mestskej rade, ktorý bol bezproblémový až na výpadok jedného počítača u pani poslankyne. Ak niekto nie je počítačovo zdatný a obáva sa, že by mu to mohlo vypadnúť, mohol prísť, sadnúť si do rokovacej miestnosti a používať svoj notebook. Je to štandardné všade vo svete a mohlo by to byť štandardné aj v meste Prešov," povedala Turčanová.

Celý proces považuje za politickú obštrukciu.

Podľa primátorky kluby avizovali len deň pred zasadnutím, že sa nezúčastnia zasadnutia cez videokonferenciu.

„Platia určité zásady, rokovacie poriadky. Ak ja zvolám zastupiteľstvo, tak mi nestačí 24 hodín vopred oznámiť, že sa nezúčastnia. V pondelok mi to oznámili dva kluby - OĽaNO a Smer," povedala Turčanová.

„Myslím si, že presne ukázali, ako to s tou mojou úprimnou podporou pri hlasovaní myslia," reagovala po ukončení zasadnutia na margo reakcie odštiepeného klubu OĽaNO.

Klub OĽaNO taktiež nesúhlasil s formou

Klub OĽaNO a nezávislí taktiež nesúhlasili s formou zasadnutia.

„Videli sme tam ako veľkú neznámu bod programu zmena rozpočtu. Opakovane nebol schválený, nebolo prijaté uznesenie ani finančnou komisiou. Videli sme to ako problém a čakali sme, že bude zvolaná návrhová komisia. Bolo by to veľmi obtiažne a priam až nemožné, preto sme žiadali zasadnutie za fyzickej účasti," reagoval predseda klubu Lukáš Anderko (OĽaNO).

Klub podal aj žiadosť na mimoriadne zasadnutie s rovnakým programom, keďže si uvedomuje dôležitosť bodov.

Ich požiadavkou bolo však fyzické zasadnutie, keďže materiál chceli prerokovať osobne.

„Nechceli sme bojkotovať program, ale videli sme veľa negatív a prekážok formou videokonferencie. V dostatočnom predstihu sme primátorku oboznámili," povedal Anderko.

Chcú podporovať primátorku, ale žiadajú diskusiu

Po odštiepení klubu avizovali podporu primátorke a programu.

„Naďalej hovoríme, že budeme podporovať pani primátorku. Chceme však formu diskusie. Aj v tomto prípade sme chceli diskutovať o možnosti alternatív a zaslali sme náš postoj v dostatočnom predstihu. Čakali sme reakciu a pozvanie na nejaké rokovanie, aby sme našli kompromis. Žiaľ, to neprišlo," povedal Anderko.

Situáciu nepovažuje za prvé škrípanie medzi klubmi.

„Bol by som nerád, aby sa to považovalo za nejaký bojkot. My sme vyjadrili nesúhlas a o týždeň za osobnej účasti pokračujeme ďalej. Myslím si, že každý je profesionál a odborník a nemal by vnášať emócie do týchto vecí. Nezhodli sme sa na forme, tá sa opravila možno neštandardným spôsobom, ale o týždeň je zastupiteľstvo a my primátorku budeme v programových veciach podporovať, ale aj v ďalších dobrých návrhoch," dodal Anderko.

Členom klubu je aj viceprimátor Vladimír Feľbaba (OĽaNO), ktorý sa rokovania zúčastnil, keďže je taktiež zástupca mesta.

Nové zasadnutie bolo zvolané na 29. júla.